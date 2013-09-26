* 道指和标普500指数结束五日连跌收高

* 众议院共和党同奥巴马总统就财政议案有冲突

* 初请失业金人数减少，GDP终值证实经济小幅成长

* 道指和标普500指数升0.4%，Nasdaq指数上扬0.7%

路透纽约9月26日 - 美国股市周四小幅上涨，道指和标普500指数结束五日跌势，受正面的就业市场数据带动。不过，股市涨势受限，因投资人担心是否美国国会能够通过议案避免政府停运及防止美国出现违约。

美国劳工部公布，上周初请失业金人数降至近六年低点，这可能是雇主增加招聘的好兆头。但楼市和消费者物价数据则没有那么强劲。

不久之后，美国就将公布9月非农就业报告，这对美联储决定何时改变货币政策至关重要。

“如果今天的数据不错，那就意味着在10月4日公布就业报告时，数据也会颇为强劲，”Federated Investors首席股市策略师Phil Orlando表示。

“那将为我们提供就业市场潜在力道的另一个线索，就业市场不够强劲是美联储选择不开始缩减购债的理由之一。”

道琼工业指数.DJI收高55.04点，或0.36%，至15,328.30点；标准普尔500指数.SPX收涨5.9点，或0.35%，至1,698.67点。Nasdaq指数.IXIC收升26.33点，或0.7%，至3,787.43点。

道指和标普500指数在连跌五日后回升，而Nasdaq指数收盘略低于约13年高位。

美国众议院共和党议员不愿对奥巴马总统要求的不带附加条件议案作出让步。该议案旨在维持政府在9月30日后保持运作并上调举债上限以避免历史性违约。

奥巴马政府警告国会，财政部很快将用尽偿债资金，可能面临破坏性的债务违约。

经济复苏的另一个威胁是周二新财政年度开始联邦机构可能关门，除非国会出台紧急注资举措。

非必需消费品类股.SPLRCD升0.9%，给予标普500指数最大提振。自美联储9月18日决定暂时保持刺激计划不变后，标普500指数今日首日收高。

Nasdaq市场中百分比涨幅居前的是Bed Bath and Beyond (BBBY.O)，该股升4.5%，报77.54美元，昨日该公司公布第二季盈利跳升。

盘后，Nike Inc (NKE.N)公布业绩后跳升4.1%，报73.20美元。该股在常规交易时段收高2.1%，报70.34美元。

J.C. Penney Co Inc (JCP.N)收高2.9%，报10.24美元，此前CNBC报道，该公司执行长向投资人表示，预计今年无需筹措现金。

周四公布的其他经济数据显示，美国第二季国内生产总值(GDP)环比年率终值为成长2.5%(预估值为增长2.6%)，前值为增长2.5%。

纽约证交所、NYSE MKT和Nasdaq市场成交量约为54亿股，低于年内日成交均值的约63亿股。

纽约证交所上涨股和下跌股家数比都约为1.8:1，Nasdaq市场约为1.5:1。(完)

(编译 李军; 审校 母红)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。