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市场报道 | 2015年 12月 9日 星期三 09:38 BJT

企业并购：陶氏化学和杜邦合并谈判进入高级阶段--华尔街日报

路透12月8日 - 华尔街日报周二引述知情人士报导，陶氏化学(Dow Chemical) 和杜邦(DuPont) 正在进行高级阶段的合并谈判。

报导称，双方合并后，将一分为三。

陶氏化学执行长Andrew Liveris料将为新公司的执行总裁，杜邦执行长Edward Breen料保留现有职位。

未能立即联系到这两家公司置评。(完)

(编译 杜明霞；审校 龚芳)

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