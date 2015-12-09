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市场报道 | 2015年 12月 9日 星期三 10:30 BJT

更新版 1-企业并购：陶氏化学与杜邦正进行合并谈判--消息人士

消息人士对华尔街日报透露，双方可能在未来几天宣布合并。华尔街日报补充称，双方尚未达成协议，谈判可能破裂。

陶氏化学发言人Rachelle Schikorra在一份电子邮件声明中对路透表示，该公司不会对外界猜测置评。

尚未联系到杜邦发表评论。

杜邦在与包括陶氏化学在内的竞争对手，就农产品业务进行谈判。

同时，陶氏化学在评估关于农药和种子部门的所有选项，该部门销售已经持续近一年下滑。(完)

(编译 陈宗琦/杜明霞；审校 龚芳/王丽鑫)

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