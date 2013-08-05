道指和标普500指数收低 成交量为今年迄今最低

* 今日成交量为年内迄今最低

* 苹果和Facebook上涨，扶助Nasdaq指数小幅收高

* Compugen和拜耳达成癌病研究合作计划，前者股价急涨

* 道指下跌0.3%，标普500指数下滑0.2%，Nasdaq指数上涨0.1%

路透纽约8月5日 - 美国股市道指和标普500指数周一在今年迄今成交最清淡的交易日中收低，因缺乏重大消息，令市场没有方向。上周道指和标普500指数收在纪录高位。

尽管还有约100家标普500指数成份股企业将公布业绩，但业绩期接近尾声。本周也缺乏能带动市场走势的宏观经济数据。

“今日市场交投相当淡静，”ING Investment Management资产配置部主管Paul Zemsky说，“企业季报季即将结束，本季的财报仍然乏善可陈。很难说业绩令人失望，但也不令人雀跃。”

纽约证交所、NYSE MKT和Nasdaq市场成交量约为46亿股，为今年迄今成交量最低的完整交易日。

科技股是表现最好的标普500指数板块。苹果(AAPL.O)和Facebook (FB.O)上涨扶助Nasdaq指数周一小幅收升。苹果上扬1.5%，报469.45美元，此前美国奥巴马政府已经推翻美国国际贸易委员会(ITC)对部分老款iPad和iPhone的销售禁令，否定了原有裁决。

Facebook是交投最活跃的Nasdaq指数成份股，Facebook跳涨3%，报39.19美元，此前一券商上调Facebook目标价。

数据显示英国和美国经济正在改善，英国企业活动扩张，欧元区7月企业活动温和增长，而美国服务业增速从三年低位反弹。

“采购经理人指数(PMI)数据好于人们预期，这告诉我们下半年经济可能改善的观点仍然成立，但目前而言，市场仍在观望，”Zemsky说。

道琼工业指数.DJI收跌46.23点，或0.3%，至15,612.13点；标准普尔500指数.SPX收低2.53点，或0.15%，至1,707.14点；Nasdaq指数.IXIC上扬3.36点，或0.09%，至3,692.95点。

联合技术(United Technologies)(UTX.N)和The Travelers Companies(TRV.N)为百分比跌幅最大的道指成份股。联合技术下滑1%，报106.64美元，Travelers跌1%，报83.15美元。

周五为道指和标普500指数连续第二日收在纪录最高收位，当日道指收报15,658.36点，而标普500指数收报1,709.67点。

标普500指数在过去六周中攀升五周，期间累计上涨超过7%。

美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔周一表示，美国失业率下降，美联储向开始缩减每月850亿美元购债规模又迈进了一步。

企业业绩方面，Tyson Foods (TSN.N)攀升4.1%，收在29.69美元的纪录最高收位，此前公司发布的全年营收预估高于预期。

相反，在美国上市的汇丰HBC.N下挫4.5%，报55.37美元，此前该行公布营收下降，受新兴市场放缓拖累。

零售商Fossil (FOSL.O)股价大跌6%，报107.42美元，成交量较近期均值多两倍，此前巴克莱将Fossil评级下调至“减持”。

汤森路透提供的数据显示，在已公布业绩的391家标普500指数成份股企业中，67.8%的获利优于分析师预期，与过去四季的均值一致。约55%的企业营收高于预期，优于过去四季的均值，但低于历史均值。

在美国上市的Compugen Ltd (CGEN.O)暴涨44.5%，报7.89美元，此前公司表示和拜耳(Bayer)(BAYGn.DE)达成癌病研究合作计划。

纽约证交所上涨股和下跌股比约为2:3，Nasdaq市场则约为14:11。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

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