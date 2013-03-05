道指触及历史高位带动欧元兑美元小涨

* 道指触及历史高位，加之良好的经济数据提振风险意愿

* 投资者仍对欧洲央行会议和意大利政局保持谨慎

* 日圆走强，日本就两位央行副总裁提名人举行确认听证会

路透纽约3月5日 - 欧元兑美元周二连续第二日走强，澳元和新西兰元等商品货币上扬，在道指攀升至历史高位后，市场风险意愿改善。

道指升穿金融危机爆发前2007年10月触及的历史高位，升至创纪录水平。

“美元仍随市场风险意愿波动。因此，一旦股市攀升，就意味着美元走软，其他货币走强，”Charles Schwab的汇市分析部主管Tatjana Michel表示。

投资者通常在风险意愿增强时买入欧元和澳元等风险较高货币。

不过，道明证券的汇市策略师Greg Moore指出，道指对汇市的影响不及很多人预期的那样大，他还表示，预计汇市不会继续受风险意愿驱动。

“几周前，市场就摆脱了受风险意愿左右的模式，我仍然认为，国内情势的发展未来将继续影响汇率。”

数据显示，2月美国服务业以一年来最快速度增长，受助于新订单和出口需求增长。这进一步提振金融市场人气。

欧元兑美元最新上扬0.1%，报1.3047美元，日高为1.3075美元。澳元和新西兰元也走强，兑美元分别上扬0.5%和0.4%，报1.0249美元和0.8309美元。

欧元兑美元稍早升至日高。之前调查显示欧元区综合采购经理人指数(PMI)为47.9，略高于初值47.3。欧元区零售销售数据也优于预期，略微提振欧元。

但欧元区PMI仍低于50的荣枯分水岭，且较前月下滑。

投资者考虑欧央行本周降息的可能性，令稍早涨势受限。尽管周二的数据面有点向好，但欧元区经济依然脆弱，欧央行即便本周不放宽政策，未来数月也有这种可能。

“欧央行本周四是否降息要看其通胀前景。欧元区2月HICP较上年同期上升1.8%，低于2%的目标水准，令央行有放宽政策的空间，”Schwab的Michel表示。

“我认为，欧央行会等候一周后公布的通胀和成长预估。我觉得，若欧央行4月真的决定放宽政策，其会考虑这些预估。”

意大利政治疑虑亦冲击欧元。上周的大选中没有一党获得议会绝对多数席次，意味着意大利数月内可能重新举行选举。

花旗欧洲G10国家外汇策略部主管Valentin Marinov称，若月底前意大利没有成功组建政府，投资者对意大利情势的担忧可能加剧，并称其预计欧元目标位为1.28。

**日圆上涨**

日圆兑美元上涨，之前日本举行两名央行副总裁提名人的确认听证会。

分析师称，美元兑日圆稍早下跌主要反映了市场头寸的调整，因为交易员或许在周二的确认听证会之前曾做多美元/日圆。

日本政府已经暗示，其希望日本央行实施积极的货币宽松举措以刺激经济，这一立场自11月以来一直重压日圆。

美元兑日圆跌0.2%报93.30日圆，连续第二日下跌。

但一些策略师指出，美元兑日圆的上行趋势未变，若下跌将是买入良机。

“整体来看，我们仍认为短期回落至91.80日圆区域，可带来买进机会，”摩根士丹利分析师在一份报告中称。

今日 上日 当日 今年 2012年

以来

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美 1.3050 1.3025 +0.19 -1.09 1.3194

元

美元/日 93.28 93.46 -0.19 +7.54 86.74

圆

欧元/日 121.73 121.76 -0.02 +6.36 114.45

圆

美元/瑞 0.9407 0.9407 +0.00 +2.75 0.9155

郎

英镑/美 1.5125 1.5114 +0.07 -6.93 1.6251

元

美元/加 1.0269 1.0272 -0.03 +3.51 0.9921

元

澳元/美 1.0257 1.0195 +0.61 -1.31 1.0393

元

欧元/瑞 1.2276 1.2255 +0.17 +1.66 1.2075

郎

欧元/英 0.8626 0.8619 +0.08 +6.31 0.8114

镑

新西兰 0.8310 0.8277 +0.40 +0.33 0.8283

元/美元

美元/挪 5.6952 5.7120 -0.29 +2.38 5.5630

威克朗

欧元/挪 7.4322 7.4385 -0.08 +1.25 7.3403

威克朗

美元/瑞 6.3795 6.4129 -0.52 -1.83 6.4986

典克朗

欧元/瑞 8.3251 8.3518 -0.32 -2.94 8.5777

典克朗

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时

间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。

(完)

(编译 母红/李爽;审校 张涛)

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