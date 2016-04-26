联合国称朝鲜试射潜射导弹“非常令人不安”

三星高管李在镕将参加有关是否签发逮捕令的法庭聆讯
路透首尔1月18日 - 三星集团高管李在镕周三现身韩国特别检察官办公室，他将出庭聆讯，届时法官将决定是否发出对他的逮捕令。他被指控涉嫌一桩贪腐案，该案已导致韩国总统朴槿惠遭弹劾。
路透联合国4月25日 - 联合国发言人杜加里克（Stephane Dujarric）周一称，朝鲜试射潜射弹道导弹“非常令人不安”，联合国呼吁平壤当局“停止任何进一步的挑衅行为”。
朝鲜称，上周六进行的导弹试射“非常成功”，这提供了“又一个强有力的核攻击方式”。
联合国安理会周日对朝鲜的此次试射活动予以谴责，并对这种有助于朝鲜开发核武器发射系统的活动表示严重关切。
这次试射潜射导弹是朝鲜最近一连串武力展示活动的最新一宗。朝鲜在1月进行了第四次核试验，2月还试射了远程火箭。
杜加里克对记者们称，这次试射“非常令人不安”，这再次违反了安理会的相关决议。
“我们敦促朝鲜停止任何进一步的挑衅行为，”他说道。（完）
编译：王凤昌 发稿：程芳
路透首尔1月18日 - 三星集团高管李在镕周三现身韩国特别检察官办公室，他将出庭聆讯，届时法官将决定是否发出对他的逮捕令。他被指控涉嫌一桩贪腐案，该案已导致韩国总统朴槿惠遭弹劾。
这场聆讯预计当地时间上午10:30(0130GMT)开始。一位法院官员周二对路透说，法官的决定有可能要到当地时间半夜之后才会公布。
路透伦敦1月17日 - 英国首相特雷莎·梅将在周二演讲中表明，英国不要那种半调子的退欧协议，暗示她准备让英国退出欧盟单一市场。这篇演说将列出她对退欧谈判的优先考量。