联合国称朝鲜试射潜射导弹“非常令人不安”

路透联合国4月25日 - 联合国发言人杜加里克（Stephane Dujarric）周一称，朝鲜试射潜射弹道导弹“非常令人不安”，联合国呼吁平壤当局“停止任何进一步的挑衅行为”。

朝鲜称，上周六进行的导弹试射“非常成功”，这提供了“又一个强有力的核攻击方式”。

联合国安理会周日对朝鲜的此次试射活动予以谴责，并对这种有助于朝鲜开发核武器发射系统的活动表示严重关切。

这次试射潜射导弹是朝鲜最近一连串武力展示活动的最新一宗。朝鲜在1月进行了第四次核试验，2月还试射了远程火箭。

杜加里克对记者们称，这次试射“非常令人不安”，这再次违反了安理会的相关决议。

“我们敦促朝鲜停止任何进一步的挑衅行为，”他说道。（完）