朝鲜将禁止外国游客入境 因担忧埃博拉--旅行社

路透首尔10月23日（记者 James Pearson） - 运营朝鲜业务的旅行社对路透表示，朝鲜将从周五开始禁止外国人入境旅游，因担忧埃博拉病毒扩散。

不清楚朝鲜是否也禁止非旅游入境。

“我们从朝鲜的合作伙伴那里获得了正式消息，从明日起任何外国游客都不准入境。”青年先锋旅游公司（Young Pioneer Tours）的Gareth Johnson说道。该旅行社位于中国，运营朝鲜旅游业务。

9月底，朝鲜中央通讯社称，朝鲜正加强检疫努力，以发现可能携带埃博拉病毒的外国人和游客。

其他专门开展赴朝鲜旅游的旅行社确认了该消息，他们称消息来源是平壤和北京的官方渠道。

“不清楚禁令会持续多久，由于朝鲜的政策很容易改变，我们仍希望能够完成今年余下时间已经计划好的三个团。”高丽旅行社（Koryo Tours）的Nick Bonner说道。该旅行社在北京，同样专注于赴朝鲜旅游。

“2003年，朝鲜因为SARS威胁关闭边境，尽管朝鲜没有出现一例病例。”Bonner称。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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