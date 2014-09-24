Dr. Dre凭借6.2亿美元收入问鼎福布斯说唱歌手收入排行榜

路透纽约9月23日 - 说唱歌手、专辑制作人Dr. Dre凭借6.2亿美元预估税前收入问鼎福布斯说唱歌手收入排行榜，取代了之前的Sean "Diddy" Combs。

福布斯称，2013年6月至2014年6月的12个月里，Dre的预估收入高于其评估过的任何类型歌手，比周二公布的榜单中另外24名说唱歌手的收入总和还多。

Dre现年49岁，其过去12月的收入主要来源于苹果30亿美元收购他与Jimmy Iovine创立的Beats高端耳机公司以及其他资产的收入。

44岁的Combs和44岁的Jay-Z以6,000万美元并列第二。

27岁的Drake凭借3,300万美元名列第四。

Macklemore和Ryan Lewis以3,200万美元收入列第五位。

福布斯通过计算唱片销售、出版、商品销售、巡演和赞助等收入以及通过与经理人、经纪人、律师和一些歌手交谈获得的信息来编制该排行榜。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。