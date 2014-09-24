Dr. Dre凭借6.2亿美元收入问鼎福布斯说唱歌手收入排行榜

国际油市：油价下跌，因怀疑OPEC会否延长减产协议且担心俄罗斯增产
路透纽约4月24日 - 油价周一下滑近1%，延续上周跌势，因仍没有石油输出国组织(OPEC)将减产协议延长至今年底的确凿证据，且俄罗斯暗示若OPEC限产协议不延长，该国能够增产。
(本文由路透中文网编译提供)
路透纽约9月23日 - 说唱歌手、专辑制作人Dr. Dre凭借6.2亿美元预估税前收入问鼎福布斯说唱歌手收入排行榜，取代了之前的Sean "Diddy" Combs。
福布斯称，2013年6月至2014年6月的12个月里，Dre的预估收入高于其评估过的任何类型歌手，比周二公布的榜单中另外24名说唱歌手的收入总和还多。
Dre现年49岁，其过去12月的收入主要来源于苹果30亿美元收购他与Jimmy Iovine创立的Beats高端耳机公司以及其他资产的收入。
44岁的Combs和44岁的Jay-Z以6,000万美元并列第二。
27岁的Drake凭借3,300万美元名列第四。
Macklemore和Ryan Lewis以3,200万美元收入列第五位。
福布斯通过计算唱片销售、出版、商品销售、巡演和赞助等收入以及通过与经理人、经纪人、律师和一些歌手交谈获得的信息来编制该排行榜。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
路透纽约4月24日 - 油价周一下滑近1%，延续上周跌势，因仍没有石油输出国组织(OPEC)将减产协议延长至今年底的确凿证据，且俄罗斯暗示若OPEC限产协议不延长，该国能够增产。
路透纽约4月24日 - 美国股市周一收涨，跟随欧亚股市普遍释然上涨走势，此前在法国总统大选首轮投票中，受市场欢迎的中间派候选人马克龙获胜。
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。