德拉吉称无法进一步帮助希腊

* 欧洲央行维持指标利率在0.75%不变

* 德拉吉预期到年底前经济不会升温

* 称欧洲央行仍准备启动购债计划

* 发现投资资金回流欧元区

路透法兰克福11月8日电---欧洲央行(ECB)总裁德拉吉周四表示,虽然金融市场环境缓和,但欧元区经济年底前难见复苏迹象.这为今後数月降息留下可能性.

但继周四维持利率水平不变之後,德拉吉表示,欧洲央行在解决希腊债务负担方面无法提供更多帮助;也没有按照西班牙的意愿,向其承诺欧洲央行购买公债将降低该国的借款成本.

"欧洲央行基本上已经尽到自己的力量,"德拉吉在月度新闻发布会上被问到欧洲央行能为希腊做些什麽时这样表示.

欧元区正努力寻找令希腊债务可以维持的模式,但在欧洲债权国和欧洲央行是否需要"减计"所持希腊债券的问题上,国际货币基金组织(IMF)与德国仍存在分歧.

欧洲央行今年稍早同意将希腊债券收益让渡给欧元区政府,不过拒绝减计债券价值,称这将是"货币性融资",是被禁止的.

欧洲央行维持利率在0.75%不变,推迟降息行动,并等待时机采取新的债券购买计划.周四西班牙在资本市场以可承受的利率完成2012年融资後,欧洲央行可能会继续等待下去.

路透调查预计欧洲央行维持利率不变的机率为80%,不过73名受访分析师中,多数预计未来几个月内其将降息至纪录新低0.5%.

德拉吉称,欧洲央行货币政策"非常宽松".在被问及市场对下月降息的预期是否正确时,他拒绝发表评论,并表示管委会尚未讨论明年的行动.

IHS Global Insight分析师Howard Archer称:"德拉吉似乎轻轻开启未来几个月降息的大门,可能最快在12月降息."

不过不是所有人都预期会这麽快降息.

"我们感觉欧洲央行会坚决按兵不动,"摩根大通分析师Greg Fuzesi称,"明年,如果经济增长在更基础的层次上令人失望,欧洲央行将采取行动."

德拉吉称欧元区"经济趋於疲软",将影响下月欧洲央行公布的经济预估.年底前通胀率都可能保持在欧洲央行目标上方,2013年料降至2%以下.

"我们当然在持续监控经济活动情况,我们做好了行动准备."他说道.

"一旦条件成立,我们就将实施直接货币交易计划(OMT,购债计划),我们已经做好这方面准备.我们还准备好采用其余的常规货币政策工具."

**OMT箭在弦上**

德拉吉称,近期调查都没有证明年底前情况会改善,欧元区仍面临下行风险.他讲话时欧元兑美元下跌,并在纽约盘初跌至盘中低点.

本周出炉的黯淡数据表明,欧元区第四季经济将呈现萎缩,欧洲央行最终可能调降利率予以应对.

在做出进一步降息的决定之前,欧洲央行将着重确保先前宽松政策广泛惠及欧元区企业和家庭.该传导机制由於欧元区债务危机而受损.

名为直接货币交易(OMT)的新购债计划是欧洲央行为实现这一传导过程而设计的工具.但启用该计划的前提是,欧元区成员国政府向该地区援救基金申请援助,而且接受政策条件及严格的国际监管.

迄今为止,尚无一个国家申请援助,但仅这一政策的宣布就已安抚了市场.

德拉吉称,"我们准备好了启动OMT计划,它将帮助避免极端情况发生,进而明显降低对破坏性因素成为现实的担忧."

**等待求援**

投资者和欧元区决策者一直在敦促西班牙寻求援助,但该国首相拉霍伊(Mariano Rajoy)迄今为止一直不愿提出申请,表示希望先得到欧洲央行干预能降低西班牙债务成本的保证.

德拉吉却未给予拉霍伊任何安慰.

"管委会将完全独立的做出最後决定,"他谈到是否启用OMT计划时表示,"要做到这点,事先不能给出任何保证."

西班牙周四标售了48亿欧元公债,是18个月来首次发行较长期公债,这使该国足以完成今年融资计划,并开始为明年资金需求做准备.因此这方面眼下尚无压力.

自德拉吉7月底表示欧洲央行准备"不惜一切代价保住欧元"以来,西班牙公债收益率(殖利率)已下跌2个百分点左右.

德拉吉称,自此以来,投资开始向欧元区资产回流,特别是美国货币市场基金.

一些分析师现在认为OMT可能永远不必启用.

但瑞银欧洲分析师Matteo Cominetta称,由於西班牙明年再融资发债规模很大,该计划最终还是会投入使用.路透数据显示,明年西班牙将发行约1,400亿欧元公债.

Cominetta称:"明年,西班牙债券供应将创纪录高位,同时该国宏观经济数据又将在很长时间内非常糟糕."(完)

--编译 梁睿雪/王丽鑫/程琳/兰秀娟;审校 张涛/张荻/程琳/徐文焰

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