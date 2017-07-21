焦点：德拉吉吃一堑长一智 不设定调整购债计划的具体日期

路透法兰克福7月20日 - 欧洲央行周四维持超宽松货币政策不变，管委会甚至没有讨论缩减刺激计划的议题，暗示不到最后时候，欧洲央行不会做出缩减购债计划这一不可避免的决定。

欧洲央行总裁德拉吉维持了在必要时将延长购债计划，或扩大购债规模的承诺。他还表示，央行甚至没有要求内部委员会准备调整刺激举措的可选方案。决策者只会在秋季重新评估购债计划，德拉吉说。

德拉吉上月在葡萄牙辛特拉的讲话暗示，欧洲央行不久将开始收紧政策，过去一个月这在金融市场掀起了一轮小规模震荡。吃一堑长一智，德拉吉今日的讲话措辞十分谨慎，尽量避免对央行下一步行动做出任何暗示，他强调称，需要坚持和耐心，等待通胀回升至目标水平。

“我们一致决定维持货币政策前瞻指引不变，且一致决定不设定开始讨论政策调整的具体日期，”德拉吉在记者会上说。“我们只是说，讨论应该在秋季进行。”

“我们需要坚持和保持耐心，因为我们尚未达到目标，我们还需保持谨慎，”德拉吉说。

数周前德拉吉称，欧元区经济成长加速，将为欧洲央行在维持整体政策宽松度的情况下收紧政策提供空间。今日德拉吉的讲话基调温和，市场认为此举是试图推迟做出缩减购债计划这一不可免决定的时间。目前购债计划的实施期限是到今年底。

德拉吉在葡萄牙辛特拉的讲话，令投资者担心欧洲央行可能会过早开始缩减刺激计划，这推动德国10年期公债收益率攀升一倍，欧元上涨超过3%。

“很显然，德拉吉是希望消除辛特拉讲话造成的影响，”荷兰安智银行(ING)分析师Carsten Brzeski称，“他试图压制，甚至逆转市场对缩减购债计划的最新臆测，让金融市场平稳渡过今年夏天。”

在周四欧洲央行政策会议举前，分析师预计欧洲央行可能在9月就量化宽松政策作出决定，但德拉吉的讲话令分析师调整预期，现认为央行在10月行动的可能性更大，也可能在12月作决定。

欧洲央行没有要求内部委员会准备调整刺激计划的可选方案，这可能是一个重要的信号，因为近几年很多重大政策调整前，欧洲央行都会宣布进行此类准备工作。

周四欧元升至近两年最高水准，欧债收益率小幅下降，二线欧债和德债收益率差收窄。

“事实上，德拉吉似乎默许了不在9月宣布调整量化宽松计划决定的可能性，具体宣布日期可能在之后--10月26日，或甚至12月14日，”Jefferies分析师Marchel Alexandrovich说。

**经济前景**

欧元区经济已连续第17季扩张，持续时间为2007-08年全球金融危机以来最长，欧洲央行对经济前景的信心不断增强，支持德拉吉暗示，在印钞近2万亿欧元激活经济成长后，央行可以开始缩减刺激力度。

不过，欧洲央行降低货币刺激力度的前景令金融市场惴惴不安，投资者仔细分析每一条线索，以判断全球主要央行将如何撤走令借货利率长期保持在纪录低位的非常规政策。

令欧洲央行最头痛的是，欧元区通胀及经济成长明显不一致。

欧洲央行数年来买入了价值万亿欧元的公债和公司债，推动区内经济恢复增长，目前欧元区就业增长步伐快于预期。

但薪资增长仍然迟滞，抑制了通胀回升，通胀可能至少在2019年仍处于近2%的欧洲央行目标之下。这表明央行可能不得不在未来数年继续实施宽松货币政。

德拉吉周四指出，尽管在金融危机开始以来的十年间，薪资动能真的发生了改变，但这只是暂时现象，所以，欧洲央行需要做的只是保持耐心，而不是改变政策工具或目标。

多位决策者稍早对路透表示，他们不希望为结束购债计划，或开始缩减购债设定一个具体的日期，央行需保持政策的灵活性，避免市场以为央行已经为退出刺激计划预设了路径。(完)