（更正）分析：德拉吉力图重振欧元区经济 财政措施或将改弦易辙

(更正：英文原文有误，小标下第六段应为“金融市场对欧洲央行将祭出量化宽松举措的前景感到愈加兴奋”，而非“金融市场愈发淡化欧洲央行将祭出量化宽松举措的预期")

路透法兰克福8月25日 - 敦促各国政府采取更多措施以促进需求，且暗示欧洲央行将与之共同努力，象征着欧洲央行总裁德拉吉的政策重点从撙节转向重振经济增长。

德拉吉在周五发表的标志性演讲中称，如果财政政策能起到更大的作用，且与央行货币政策配合，“对整体政策立场是有帮助的”，并表示：“我相信有这样的空间。”

欧元区自爆发危机以来，即以欧洲央行提供支持，佐以德国式财政撙节的方式并行；而德拉吉的谈话，则代表着上述策略联盟的结束。德拉吉现在的立场是向法国和意大利靠拢。

事实上，德拉吉对财政激励措施的重视更甚于财政撙节。

“这是个巨大的转变，”荷兰国际集团(ING)分析师Carsten

Brzeski称。

“这是承认复苏可能没有到来，而欧元区的问题已非结构性改革和撙节举措所能解决。与货币政策相较之下，欧洲央行看待财政政策的方式可能大幅转向。”

欧元区经济有再度陷入衰退之虞，且许多地方通胀率逼近零。

之前欧洲央行已将利率调降至记录低位，向银行挹注廉价资金，9月起将提供银行一套新的定向贷款计划，并称如有必要，央行准备采取更多行动。

因此现在德拉吉希望各国政府拿出更多措施来提振需求。欧元区多个受危机冲击二线国家的需求因实施撙节举措而受抑。随着乌克兰的危机打击到企业信心，核心国家也开始面临需求疲软局面。

而周一的一项调查显示，德国8月企业信心连续第四个月下滑，更凸显出欧元区的困境。周五将出炉的欧元区通胀数据料显示通胀率放缓至0.3%，远低于欧洲央行希望见到的略低于2%的目标。

与此同时法国内阁总辞。一天前，法国经济部长蒙特布尔呼吁出台新经济政策，并对德国“沉迷”于预算紧缩政策表示质疑。

**预示性的措辞**

德拉吉在杰克森霍尔央行总裁年会的演说指出，“金融市场表明(8月)各范围的通胀预期都显示大幅下滑”。

他指出所谓五年后五年期损盈平衡通胀率EUIL5YF5Y=R下降。这是欧洲央行衡量通胀前景喜欢采用的指标，基本上预示投资者在五年后对五年期通胀率的预估。

该指标仅在8月便下滑近20个基点，最新报1.96%。交易商指出，该指标目前接近2010年创下的纪录低位约1.90%。

贝伦贝格银行分析师Christian Schulz将德拉吉评论通胀预期变化的一句话视为“预兆”。

“管委会将承认这些变化，并在职责范围内动用所有需要的可用工具，以确保中期内物价稳定。”

这提高了外界对该委员会9月4日政策会议的关注度。金融市场对欧洲央行将祭出量化宽松举措的前景感到愈加兴奋。

委员们料在会上进行激烈争论，但对欧洲央行而言，现在祭出量化宽松举措可能还为时尚早。

此类资产购买计划可能会进一步压低欧元，从而扶助出口商。不过反对采用此项工具的人士称，考虑到债券收益率已接近纪录低位，斥资数以十亿计欧元购买债券来小幅拉低收益率的意义不大。

在推出量化宽松举措前，欧洲央行希望先评估定向长期再融资操作(TLTRO)的效果。

欧洲央行将于9月18日祭出首轮TLTRO，12月推出第二轮，之后还要进行多轮TLTRO。总规模预计将达4,500-8,500亿欧元。此外，欧洲央行还进一步准备购买资产支持证券。

“我认为德拉吉并不希望暗示下次会议会有什么事情发生，但我认为他确实预计讨论会变得更加激烈...，”Schulz称，“量化宽松现在肯定是有可能的。”

欧洲央行面临着其他央行的压力，要求其采取更多措施。

美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德在杰克森霍尔会议上呼吁，欧央行应努力支持欧元区经济，提高通胀率。

日本央行总裁黑田东彦对意大利报纸晚邮报称，他认为欧元区不会陷入通缩，但相信一旦风险严重，欧洲央行将采取行动加以避免。

德拉吉在杰克森霍尔会议上的讲话，将使德国央行及其他欧元区政策强硬派不安，感到有压力，尤其德国很多民众认为放松货币政策存在风险，对此深感怀疑。

南德日报(Suddeutsche Zeitung)在周一版刊登的社论中称，“不断增加货币不是灵丹妙药，”主张由各成员国让经济恢复正常。“这是政界的任务，不是央行的任务。”(完)

(编译 王丽鑫/张若琪/许娜； 审校 龚芳/徐文焰/李春喜)路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。