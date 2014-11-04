独家：欧元区各国央行总裁将挑战德拉吉的领导方式

路透法兰克福/巴黎11月4日 - 欧洲央行消息人士周二表示，一些欧元区国家的央行总裁认为欧洲央行总裁德拉吉的管理方式偷偷摸摸，而且沟通缺乏一贯性，他们将顿促德拉吉的行动需更能反映欧洲央行管理委员会的集体决定。

路透报导发布后，欧洲股市下滑，欧元上涨，美国公债收益率接近日低。交易商称，该报导凸显了欧洲央行管委会成员的意见分歧，并使投资人对欧洲央行是否会进一步放宽货币政策产生疑虑。

消息人士表示，欧洲央行管理委员会在上次政策会议明确同意不会向公众公开欧洲央行资产负债表的扩大规模数字，但之后央行总裁德拉吉公开表示了扩大规模目标，各国央行总裁对此尤为愤怒。

“这恰恰造成我们希望可以避免的预期，”一欧洲央行知情人士说，“德拉吉的做法是作茧自缚。”

各国央行总裁对德拉吉的嫌隙将可能限制德拉吉未来几个月采取更大胆举措的空间，欧洲央行正面临是否购买主权债以抵御通胀回落和应对迟滞经济的重大决策，而央行管理委员会24位委员中大多数来自欧元区各国央行的总裁。

接受路透访问的消息人士称，在欧洲央行周四举行正式的月度政策会议前，一些管委计划在周三举行的例行非正式工作晚宴上向德拉吉表达他们的忧虑。

欧洲央行放宽货币政策以及进一步动用非传统措施的决定已变得更具争议性，内部人士表示，欧洲央行总裁已经愈发独断专行，或是只同为数不多的几位亲信商议，甚至会绕过央行部门的重要主管。

尽管日本这样的单一国家可以以微弱多数的投票结果决定大规模的货币政策改变，但欧洲央行消息人士表示，如果德拉吉要以如此微弱的优势在多国组成的欧元区强迫推行量化宽松政策，在政治上会是爆炸性的。(完)

(编译 利棣儿；审校 李军)

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