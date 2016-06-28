焦点：欧洲央行总裁德拉吉呼吁各国央行协调政策 防止外溢效应

2016年6月21日，欧洲央行总裁德拉吉准备在布鲁塞尔一个会议上讲话。 REUTERS/Francois Lenoir

路透葡萄牙辛特拉6月28日 - 欧洲央行总裁德拉吉周二表示，世界各国央行应设法使货币政策协调一致，以避免各经济体之间发生“破坏稳定的外溢效应”。

德拉吉没有提及上周英国公投决定脱离欧盟。英国退欧震动全球市场，并令人质疑欧盟的未来。

他的讲话主要聚焦于各国采取互相背离的货币政策可能导致的不利影响，他列举出的例子包括汇率巨幅波动及资本流动转变方向，尤其是在新兴经济体。

“货币政策已无可避免地也导致了引发不稳定的外溢效应，特别是当景气循环变得更不一致时，”德拉吉在葡萄牙辛特拉一场欧洲央行论坛上表示。

过去三年来，新兴经济体已经多次经历了货币及资本流动剧烈波动，因美元供应随着美国联邦储备委员会(FED/美联储)货币政策而收紧；美元是全球流动性情势的关键因子。

这已经导致全球共同协调货币政策的呼声再起，然而央行人士往往排斥这么做，因为这会损及其独立性。

德拉吉称，“我们或许不需要正式的政策协调合作。但我们能够因政策协调而受惠。我说的协调是指，对于影响我们所有人的挑战根源，作出共同的剖析，以及共同承诺将根据这个剖析来建构各自的国内政策。”

他还呼吁在经济政策其他领域协调一致，称20国集团(G20)提振全球经济承诺的执行情况“令人失望”。

“G20承诺通过结构性措施将全球经济产出提升2%，但结果令人失望，这正是意向与行动分化的一个佐证，”德拉吉称。

“这种论坛当然无法约束各国采取具体行动。但对各国共同利益的一致认知，却可以扮演一种协调行动工具。”

国际货币基金组织(IMF)副总裁朱民周二称，英国退欧可能会进一步拖累全球经济成长，带来巨大的政治不确定性。

美国投行高盛的分析师称，上周公投结果可能会导致英国在一年内陷入衰退，并将对欧洲其他地区以及美国带来连锁影响。(完)