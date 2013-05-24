欧央行总裁称欧元区更趋稳定 呼吁英国加强与欧盟的纽带

路透伦敦5月23日 - 欧洲央行(ECB)总裁德拉吉周四表示，欧元区局面较一年前稳定，但经济形势仍然充满挑战，因此政府必须努力推进改革和银行业联盟计划。

德拉吉在伦敦表示，欧洲国家应该加强彼此间的联系，并针对去年6月达成的深化一体化的决议制定具体方案。该决议内容包括建立一个银行业联盟。就在一年以前，德拉吉曾誓言将采取“所有必要行动”来保护欧元。

这其中就会涉及到各国要牺牲一些在预算和结构性政策方面的主权。

“解决危机的答案不是降低欧洲一体化程度，而是加深，”德拉吉在题为‘构建欧洲稳定和持续繁荣’的讲话中这样表示。

“我们可以有把握地说，现在欧洲经济暨货币联盟(EMU)的稳定性要高于一年前。”

德拉吉罕见地谈及欧元区之外的政治层面议题，敦促英国加强与其它欧盟成员国之间的纽带。

英国首相卡梅伦此前承诺，如果赢得2015年大选，将针对英国在欧盟中扮演的角色重新进行谈判，并在2017年底以前就欧盟成员国身份进行公投。

德拉吉表示，“我们采取的措施给恐慌的市场带来了喘息空间。如今我们看到金融市场出现了一些令人振奋的实质性改善。”

他指出，欧元区的信贷状况略有改善，但也表示：“欧元区经济状况仍面临挑战。”

德拉吉着重强调了欧洲一体化的重要性，而并未过多提及欧洲央行接下来的政策走向。他也没有回应其它欧洲央行决策者关于考虑扩大政策工具范围的言论，但敦促欧元区各国政府整顿本国经济，并推进银行业联盟。(完)

(编译 梁睿雪; 审校 张荻)

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