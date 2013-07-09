德拉吉称须观察市场对前瞻性指导政策的反应

* 德拉吉重申欧洲央行预期利率将维持在纪录低点

* 称将必须观察市场对于前瞻性指导政策的反应

* 退出宽松政策之路仍“遥远”

路透布鲁塞尔7月8日 - 欧洲央行总裁德拉吉重申该行将维持利率于纪录低点的誓言，但称上周欧洲央行前所未见的举措是否足够仍有待观察。

欧洲央行上周祭出的措施，是针对货币政策的预期走向提出前瞻性指导，而此一举措主要是由美国联邦储备委员会(FED/美联储)上月提出开始放慢刺激脚步后的市场波动所牵动。

欧洲央行上周四除了扬弃从不对未来利率预做承诺的传统政策，还称将维持利率于当前水准或纪录低点一段时间，这也是该行首度试探性使用其所谓的“前瞻性指导”政策。

“我们必须观察市场的反应，以及市场对于本声明的回应，”德拉吉周一在欧洲议会被问及是否其举措已经足够时表示。他的回应暗示若这项策略未能让市场信服时，对于未来是否祭出更多举措持开放的态度。

欧洲央行做出该项声明是为了回应市场动荡；此前欧元区二线国家主权公债收益率(殖利率)，主要受到美联储主席贝南克6月19日称联储可能在今年稍晚开始放慢买债脚步的影响。

德拉吉将上周的政策描述为强化欧洲央行的沟通，他并重申管理委员会的看法，“预期欧洲央行指标利率将会维持在当前或纪录低点一段时间”。

分析师不确定“一段时间”究竟是多长，德拉吉也周四也拒绝参与到这讨论中。

**退出宽松政策之路仍遥远**

当被一再问及上周欧洲央行那份声明时，德拉吉再次答覆道，利率在“可预见的未来里”会维持在当前或更低的水平。

随后他还表示：“距离退出宽松货币政策立场的路途仍相当遥远。”

欧洲央行上周四宣布维持指标利率在0.5%的纪录低位，但德拉吉称管委会曾讨论降息。

两名欧洲央行资深管委周六表示，该行决定打破传统提供“前瞻性指导”，此举仍符合其使命，淡化德拉吉周四宣布此政策时的政策转变程度。

其中的风险在于，当美联储真的开始减少政策刺激时，欧洲央行光靠言语将不足以保护欧元区免受影响，市场利率将会升高--在这种情势下，欧元区将更加难以摆脱危机。

那么欧洲央行将不得不以行动来支持言辞，其手中的政策选项将让该行许多人感到不快--欧洲央行是一家全力对抗通胀的保守机构。

周一稍早，德拉吉被问到一个有关国际清算银行(BIS)看法的问题。BIS上月曾表示，央行维持宽松政策的时间越长，退出就越困难。

“BIS针对利率在过低水平维持过长时间所作的风险评估，很难提出反对意见，”德拉吉表示。

但他补充说，“就物价稳定及全球大多数地区的经济情势而言，目前不宜上调利率。”(完)

(编译/审校 张明钧/梁睿雪/郑茵/李婷仪)

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