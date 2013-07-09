德拉吉称须观察市场对前瞻性指导政策的反应

焦点：日本央行料维持购债承诺 尽管购买步伐放慢--消息人士
路透东京3月31日 - 熟悉日本央行想法的消息人士表示，尽管购债步伐有放慢迹象，但央行近期并没有打算取消每年以一定规模购买政府公债的松散承诺。
* 德拉吉重申欧洲央行预期利率将维持在纪录低点
* 称将必须观察市场对于前瞻性指导政策的反应
* 退出宽松政策之路仍“遥远”
路透布鲁塞尔7月8日 - 欧洲央行总裁德拉吉重申该行将维持利率于纪录低点的誓言，但称上周欧洲央行前所未见的举措是否足够仍有待观察。
欧洲央行上周祭出的措施，是针对货币政策的预期走向提出前瞻性指导，而此一举措主要是由美国联邦储备委员会(FED/美联储)上月提出开始放慢刺激脚步后的市场波动所牵动。
欧洲央行上周四除了扬弃从不对未来利率预做承诺的传统政策，还称将维持利率于当前水准或纪录低点一段时间，这也是该行首度试探性使用其所谓的“前瞻性指导”政策。
“我们必须观察市场的反应，以及市场对于本声明的回应，”德拉吉周一在欧洲议会被问及是否其举措已经足够时表示。他的回应暗示若这项策略未能让市场信服时，对于未来是否祭出更多举措持开放的态度。
欧洲央行做出该项声明是为了回应市场动荡；此前欧元区二线国家主权公债收益率(殖利率)，主要受到美联储主席贝南克6月19日称联储可能在今年稍晚开始放慢买债脚步的影响。
德拉吉将上周的政策描述为强化欧洲央行的沟通，他并重申管理委员会的看法，“预期欧洲央行指标利率将会维持在当前或纪录低点一段时间”。
分析师不确定“一段时间”究竟是多长，德拉吉也周四也拒绝参与到这讨论中。
**退出宽松政策之路仍遥远**
当被一再问及上周欧洲央行那份声明时，德拉吉再次答覆道，利率在“可预见的未来里”会维持在当前或更低的水平。
随后他还表示：“距离退出宽松货币政策立场的路途仍相当遥远。”
欧洲央行上周四宣布维持指标利率在0.5%的纪录低位，但德拉吉称管委会曾讨论降息。
两名欧洲央行资深管委周六表示，该行决定打破传统提供“前瞻性指导”，此举仍符合其使命，淡化德拉吉周四宣布此政策时的政策转变程度。
其中的风险在于，当美联储真的开始减少政策刺激时，欧洲央行光靠言语将不足以保护欧元区免受影响，市场利率将会升高--在这种情势下，欧元区将更加难以摆脱危机。
那么欧洲央行将不得不以行动来支持言辞，其手中的政策选项将让该行许多人感到不快--欧洲央行是一家全力对抗通胀的保守机构。
周一稍早，德拉吉被问到一个有关国际清算银行(BIS)看法的问题。BIS上月曾表示，央行维持宽松政策的时间越长，退出就越困难。
“BIS针对利率在过低水平维持过长时间所作的风险评估，很难提出反对意见，”德拉吉表示。
但他补充说，“就物价稳定及全球大多数地区的经济情势而言，目前不宜上调利率。”(完)
(编译/审校 张明钧/梁睿雪/郑茵/李婷仪)
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