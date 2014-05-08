焦点：德拉吉称欧洲央行已准备好最早6月行动 欧元汇率令人关切

2014年3月26日，欧洲央行总裁德拉吉在巴黎参加完一个会议后离开。 REUTERS/Charles Platiau

* 欧洲央行维持主要再融资利率在0.25%不变

* 德拉吉表示，央行管委会“感到不妨下次采取行动”

* 但首先要看新公布的通胀预估

* 德拉吉称欧元升值令人严重关切

* 他称，迫使央行采取行动可能会损害央行的公信力

路透布鲁塞尔5月8日 -欧洲央行总裁德拉吉周四表示，央行已经做好准备，如果新公布的通胀预估显示有必要，将在下月采取行动以刺激欧元区经济。他警告外人不要施压迫使央行行动。

他强调欧元升值“令人严重关切”，称必须采取行动应对汇率问题。他补充说，央行决策者在布鲁塞尔举行的会议上讨论了“所有政策工具”。

欧元区4月通胀率微升至0.7%，但与欧洲央行略低于2%的目标水准相比仍然差得很远。德拉吉表示：“通胀前景不能令人满意，这一点大家取得了共识。”

“管理委员会感到不妨下次采取行动，但之前我们要先看到6月初的央行专业人士预估报告，”他在记者会上表示。此前欧洲央行宣布维持指标利率不变，一如预期。

德拉吉并未特别说明欧洲央行可能采取何种政策行动，仅表示周四的会议讨论了央行此前曾提及的政策工具。

这些工具包括降息、流动性举措甚至量化宽松。美国联邦储备委员会(美联储/FED)、日本央行和英国央行都采取了量化宽松政策。

“从今天的记者会看，欧洲央行将很难采取‘顺其自然’的态度，”荷兰国际集团(ING)经济分析师CarstenBrzeski称。

“鉴于其对汇率的评论以及暗示可能在6月行动，德拉吉已经把欧洲央行推进角落，央行将极难从这个角落逃离，”Brzeski补充说。

在德拉吉讲话期间，欧元兑美元一度触及两年半高点；后来当他表示央行不妨在6月行动时，欧元回落。

欧洲央行管委会举行此次会议之际，德法两国围绕央行应针对强势欧元采取何种政策意见分歧。德拉吉已表示，欧元走强是可能促使央行采取政策行动的一个诱因。

“管委会认为，在低通胀且经济活动仍处于较低水平的情况下欧元却上涨，这令人非常担忧，”他说。

以法国为首的几个国家以及一些机构一直敦促欧洲央行采取行动，以提振经济并应对低通胀。德拉吉并不为所动。

“我们收到很多建议，”他说。“央行是独立的，因此大家应该知道，如果此举被视为威胁到我们的独立性，可能对我们的公信力造成长期损害。”

**距离量化宽松还有段时日**

周四所透露的欧洲央行准备在6月采取行动的强烈讯息，将促使市场更加热烈地臆测该行可能采取的措施。

德拉吉在4月24日演讲时提及，若通胀前景恶化，将实施“全面购买资产计划”。但就在几天后与德国议员开会时，他又淡化在短期内实施量化宽松的可能性。

德拉吉的确认为“存在通胀持续偏低的问题，而这可能促使央行采取行动，”一位与会消息人士指出。“他曾提到量化宽松，但表明距离量化宽松仍有段路途。”

比较有可能发生的情况是降息，即调降欧洲央行指标再融资利率，或许还有存款利率。

倘若将存款利率自零降至负值，则欧洲央行实际上是对于银行存放在央行的隔夜存款收取费用；理论上，这将鼓励银行进一步对企业及家庭进行放贷。

欧洲央行几位决策者此前暗示，他们倾向于通过将存款利率降至负值来应对欧元涨势，因为这将使欧元计价的资产吸引力下降。

尽管欧洲央行距离启动全面资产购买计划还很远，但其更接近准备实施有针对性的融资操作，这将鼓励银行业者向中小企业放贷。

这样的操作可能促使欧洲央行向银行业者提供长期廉价贷款(LTRO)，同时允许后者将面向中小企业发放的贷款打包作为抵押品--此举旨在支持将中小企业贷款打包成资产支持证券(ABS)的市场。

如果银行业者响应这一举措，有可能使小型企业更容易获得信贷，并使央行政策利率能够更有效地传导至小型企业。这些企业是欧元区经济的支柱。

Berenberg银行分析师HolgerSchmieding表示，大规模量化宽松似乎不太可能，但其他小规模举措的效果甚微，比如温和降息、有针对性的长期再融资操作或者购买非主权债券。

“这些举措或许使欧元汇率只下降几美分，而且也就持续几周时间，”Schmieding说。(完)

(编译 郑茵/王兴亚/龚芳/李爽 审校 徐文焰)

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