日本尔必达逾半数移动DRAM供给苹果--消息人士

美股道指微幅收高 连续第七日创纪录最高收位
路透2月17日 - 美国股市道琼工业指数周五连续第七日创纪录收盘新高，标普500指数和纳斯达克指数也收在纪录高位，卡夫亨氏劲升扶助抵销能源股下跌带来的压力。
路透首尔5月17日电---一位熟悉情况的消息人士称,自去年末开始,日本尔必达记忆体生产的用於移动设备的动态随机存取记忆体(DRAM)芯片有超过50%供应给苹果(AAPL.O).
"尔必达为其移动DRAM产品寻求到单独一家客户,30纳米DRAM产品中逾50%出售给苹果,"该消息人士称.
该消息人士拒绝透露姓名,因其未获授权向媒体发言.
"苹果一直在多样化自己的供应商,这份同尔必达的交易对其它主要供应商没有太大的影响,因尔必达在全球移动DRAM市场的份额相当小."
另一位知情人士称,苹果从尔必达采购30%左右的移动DRAM.
台湾DigiTimes报导称,苹果最近释出庞大DRAM订单给尔必达位於日本广岛的12寸晶片厂.这导致三星电子和SK hynix (000660.KS)周三大跌.
三星电子股价周四小幅低开,後扩大跌幅至逾2%.昨日股价曾下跌逾6%.(完)
--编译 王兴亚/侯向明;审校 程琳/戴素萍
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