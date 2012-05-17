日本尔必达逾半数移动DRAM供给苹果--消息人士

路透首尔5月17日电---一位熟悉情况的消息人士称,自去年末开始,日本尔必达记忆体生产的用於移动设备的动态随机存取记忆体(DRAM)芯片有超过50%供应给苹果(AAPL.O).

"尔必达为其移动DRAM产品寻求到单独一家客户,30纳米DRAM产品中逾50%出售给苹果,"该消息人士称.

该消息人士拒绝透露姓名,因其未获授权向媒体发言.

"苹果一直在多样化自己的供应商,这份同尔必达的交易对其它主要供应商没有太大的影响,因尔必达在全球移动DRAM市场的份额相当小."

另一位知情人士称,苹果从尔必达采购30%左右的移动DRAM.

台湾DigiTimes报导称,苹果最近释出庞大DRAM订单给尔必达位於日本广岛的12寸晶片厂.这导致三星电子和SK hynix (000660.KS)周三大跌.

三星电子股价周四小幅低开,後扩大跌幅至逾2%.昨日股价曾下跌逾6%.(完)

--编译 王兴亚/侯向明;审校 程琳/戴素萍

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