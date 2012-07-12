奥运前瞻：“梦之队”步入20周年 新一代巨星逐梦伦敦

詹姆斯(右)、杜兰特(左)和科比在7月7日美国队于拉斯维加斯宣布奥运参赛名单的记者会中。 REUTERS/Steve Marcus

路透7月10日电---在美国男篮“梦之队”即将迎来20周年纪念之际，四年一度的奥运盛会也将在伦敦拉开大幕，隐约可以预见今年强手如云的伦敦赛场上将呈现多强争霸的态势。

在1992年巴塞罗那奥运会上，集合了“飞人”乔丹、“魔术师”约翰逊、“大鸟”拉里·伯德等NBA顶尖球员的“梦一队”轻松取得冠军，美国明星的出色表现吸引了大量来自世界各地的篮球天才们进入NBA打球。而经过NBA赛场的锤炼，这些球员已多数成长为他们本国奥运军团的主力。

今年的伦敦奥运会，由科比、詹姆斯、杜兰特领衔的卫冕冠军美国队可能再一次与2008年的银牌得主西班牙队上演生死对决，这一次西班牙人将派出由加索尔兄弟，“盖帽王”赛尔吉·伊巴卡组成的强大前场。

在强手如林的12支球队中，阿根廷、法国和巴西队是其他三支拥有众多NBA球星级球员的队伍，自信能在奥运会领奖台取得一席之地。“冠军应该就产生在这五只球队中”，NBA波特兰开拓者队中的法国前锋巴图姆表示。

但伤病问题的侵袭，将使这些夺冠热门球队的板凳厚度和坚韧意志承受巨大的考验。美国队已经损失掉一批全明星级球员，包括芝加哥公牛的德里克·罗斯，奥兰多魔术中锋霍华德，以及联赛冠军迈阿密热火的波什和韦德。

尽管候选人从22人缩水至为15人，詹姆斯领军的“梦十队”依然星光熠熠，令人不可小觑。最终出炉的12人大名单中还包括雷霆的威斯布鲁克和哈登、尼克斯小前锋“甜瓜”安东尼、新泽西网队的德隆·威廉姆斯、以及洛杉矶快船的格里芬和保罗等。

在梦十队中不乏能力高超的得分手，但是在霍华德、波什、阿尔德里奇这些大块头选手缺席的情况下，仅有钱德勒、勒夫二人的中锋位置将成为美国队的软肋。

相较美国队，西班牙将会派出身高2米13的保罗·加索尔（洛杉矶湖人）、他的弟弟2米16的马克·加索尔（孟菲斯灰熊）、和2米08的伊巴卡（俄克拉荷马雷霆），在身高上占据优势。但是组织後卫卢比奥（明尼苏达森林狼）的缺席将拖慢西班牙队的进攻。此前卢比奥由於前交叉韧带受伤已经缺席了一个赛季，卡尔德隆（多伦多猛龙）将担纲组织後卫重任。“我和队友们都将尽全力争夺金牌，”保罗·加索尔在接受路透采访时说，“我们谁都不怕。”

法国球星帕克是否能出战奥运仍未确定。这位圣安东尼奥马刺队的控球後卫上月在纽约卷入一起斗殴事件导致眼部受伤，需要在赛前得到医生的同意方可以上场。乔金·诺阿（芝加哥公牛）则由於脚踝受伤而铁定无缘。法国队中的NBA球员还有巴托姆（波特兰开拓者）、罗尼·图里亚夫（迈阿密热火）以及鲍里斯·迪奥（圣安东尼奥马刺）。

2004年雅典奥运冠军、2008年北京奥运季军的阿根廷队今年将由马刺队的吉诺比利、和休士顿火箭的斯科拉担当领袖。巴西队的强大阵容中则有奇才的内内、克里夫兰骑士的瓦莱乔，以及印第安纳步行者队的巴尔博萨。

效力NBA芝加哥公牛的罗尔·邓则可能代表东道主英国队出赛。

“梦之队一手促进了篮球运动在全世界范围内水平的提高，”“滑翔机”德雷克斯勒在接受采访时说，“多么宝贵的财富。”

编译：辛毅 发稿：王燕焜

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