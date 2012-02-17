梦工厂或将在中国成立制片工作室

路透洛杉矶2月16日电---功夫熊猫动画制作公司梦工厂DWA.O有可能近期在中国成立一家制片工作室,此项交易或会在周五中国国家副主席习近平访美期间宣布.

一位知情人士本周稍早对路透表示,习近平在周四和周五到访洛杉矶期间,梦工厂可能会宣布将与数家中国投资商建立一家合资企业.

建立这家合资企业或能拉近中国广大观众与好莱坞之间的距离.通过在中国进行制片,梦工厂可以避开中国对外国影片内容的相关限制.每年只有20部外国片能在中国全国各大影院放映,并且影片必须由指定的国有中介方引进.

一位知情人士表示,新合资企业将为中国市场制作中国短片和故事片,并可能向世界各地出口.合资企业也可能制作从中国出口的英文影片,绕过目前的中国进口限制.

据财经杂志报导,这家合资公司未来五年投资额料多达20亿美元,其中有逾半数资金可能来自华人文化产业投资基金和中国国家开发银行等中方合夥人.

梦工厂发言人并未发表评论.

该公司股价在纽约证券交易所(NYSE)午後时段上升1.2%至19.40美元,收盘时涨幅缩减为0.9%,报19.34美元.(完)

--编译 王翔琼;审校 张明钧

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