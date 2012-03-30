东航取消波音Dreamliner订单 改订45架737

中国商务部称严重质疑欧委会对中国中厚板产品的反倾销措施
路透北京3月1日 - 针对欧盟对中国中厚钢板产品采取反倾销措施，中国商务部贸易救济调查局局长王贺军发表谈话称，对欧委会裁定高税率的方法和决定表示严重质疑，并表示中方对欧盟在钢铁领域表现出的贸易保护主义倾向表示高度关注。
路透3月29日电---波音(BA.N)周四称，中国东方航空公司(600115.SS)取消了24架787 Dreamliner订单，订购了45架波音737飞机。
波音还表示，接受了新西兰航空公司(AIR.NZ)两架Dreamliner的订单。波音还称，另减少了两架737机型订单，但并未透露取消订单的客户名称。
Dreamliner是新款轻量级碳复合材料飞机，比原先研发生产计划晚了约三年。波音已获得800多架Dreamliner订单。
波音今年商务机净订单已达到406架。（完）
编译：黎黎 发稿：张家伟
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