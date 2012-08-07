梦工厂与华人文化基金等合建东方梦工厂

路透上海8月7日电---美国动画制作公司--梦工厂DWA.O与中方合作夥伴华人文化产业投资基金等将在上海合建东方梦工厂项目,总投资逾200亿元人民币,包括名为梦中心的大型综合娱乐设施项目将於2016年开业.

在周二举行的项目签约仪式上,华人文化产业投资基金董事长黎瑞刚称,东方梦工厂包括两个业务板块,除了梦中心以外,还有影视产品及其衍生产业.双方合资建立的上海东方梦工厂影视技术公司,2016年将和美国梦工厂联合拍摄出品《功夫熊猫3》,这部动画片将於2017年面向全球发布,随後以每年1-3部的速度形成规模.

东方梦工厂还将涉足版权发行、衍生消费品、网络游戏、音乐剧等领域,目标是成为中国最大,同时与国际顶尖水准直接接轨的动画生产基地.而利用上海徐汇区原有的旧厂房和设备建设的梦中心,将拥有全球最大的IMAX银幕及多个演艺剧场,并拥有名家画廊和工作室,精品酒店和餐厅等多种娱乐设施.

东方梦工厂项目的中方合作夥伴除华人文化产业基金,还有上海东方传媒集团公司(SMG)和上海市政府旗下的上海联和投资公司.

随着中国经济持续快速发展,文化娱乐产业已成为海外资本投资的热土.迪士尼(DIS.N)上海主题乐园去年已动工兴建,这间预计投资额高达245亿元的主题公园将於2015年底建成.(完)

--发稿 林琦; 审校 林高丽

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