康卡斯特将以38亿美元收购梦工厂

路透4月28日 - NBCUniversal的所有者--康卡斯特(Comcast) (CMCSA.O)周四称，将以38亿美元收购美国动画制作公司梦工厂 DWA.O，以改善旗下以家庭为目标的相关产品，并助其收购传媒集团--迪士尼(Walt Disney)(DIS.N) (DIS.N)。

收购梦工厂将为康卡斯特旗下环球影业(Universal Pictures)的电影库增添重要的儿童电影特许权，例如《怪物史莱克》("Shrek")、《驯龙高手》("How to Train YourDragon")和《功夫熊猫》("Kung Fu Panda")等。

华尔街分析师称，梦工厂旗下增长迅速的电视业务也将给环球影业带来好处。梦工厂为流媒体公司Netflix (NFLX.O)和其它数字平台提供原创节目。在电视观众迅速转向在线媒体之际，这些公司对节目内容的需求如饥似渴。

“这是一个明智的策略...”MoffettNathanson分析师Craig Moffett称，“他们有很多机会利用这些品牌创造出有趣的内容，并借此赚钱。”

这宗收购交易的报价为每股41美元现金，较梦工厂周三收盘价溢价约27%。

梦工厂股票过去六个月上涨近50%，周四跳涨24%至39.95美元。

梦工厂首席执行官Jeffrey Katzenberg将担任DreamWorks New Media董事长，后者将包含该公司对科技公司NOVA和Awesomeness TV的所有者权益。(完)