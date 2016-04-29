康卡斯特将以38亿美元收购梦工厂

默克尔重要盟友发声 称德国绝不能屈从于特朗普的贸易威胁
路透柏林1月17日 - 德国总理默克尔执政联盟的一位关键保守派盟友周二表示，德国无法承担屈从于美国候任总统特朗普保护主义恫吓与威胁的代价，德国只要服软一次，就将招致一而再再而三的恐吓。
路透4月28日 - NBCUniversal的所有者--康卡斯特(Comcast) (CMCSA.O)周四称，将以38亿美元收购美国动画制作公司梦工厂 DWA.O，以改善旗下以家庭为目标的相关产品，并助其收购传媒集团--迪士尼(Walt Disney)(DIS.N) (DIS.N)。
收购梦工厂将为康卡斯特旗下环球影业(Universal Pictures)的电影库增添重要的儿童电影特许权，例如《怪物史莱克》("Shrek")、《驯龙高手》("How to Train YourDragon")和《功夫熊猫》("Kung Fu Panda")等。
华尔街分析师称，梦工厂旗下增长迅速的电视业务也将给环球影业带来好处。梦工厂为流媒体公司Netflix (NFLX.O)和其它数字平台提供原创节目。在电视观众迅速转向在线媒体之际，这些公司对节目内容的需求如饥似渴。
“这是一个明智的策略...”MoffettNathanson分析师Craig Moffett称，“他们有很多机会利用这些品牌创造出有趣的内容，并借此赚钱。”
这宗收购交易的报价为每股41美元现金，较梦工厂周三收盘价溢价约27%。
梦工厂股票过去六个月上涨近50%，周四跳涨24%至39.95美元。
梦工厂首席执行官Jeffrey Katzenberg将担任DreamWorks New Media董事长，后者将包含该公司对科技公司NOVA和Awesomeness TV的所有者权益。(完)
(编译 许娜；审校 陈宗琦)
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路透伦敦1月17日 - 英美烟草已经同意以494亿美元收购美国竞争对手雷诺兹烟草(Reynolds American)，从而创建全球最大的上市烟草公司。英美烟草已将对雷诺兹烟草的收购价提高了逾20亿美元。
路透华盛顿1月17日 - 美国候任总统特朗普提名的内政部长候选人Ryan Zinke周二表示，如果对他的提名获得认可，他将考虑取消奥巴马在环境问题上的部分举措，包括评估对联邦土地上石油钻探活动的限制。