日本软银正洽谈收购美国梦工厂动画--报导

路透9月28日 - 媒体周日报导称，日本软银(9984.T)正洽谈收购梦工厂动画公司(DreamWorks Animation SKG)DWA.O，该协议使后者的市值达到34亿美元。

软银发言人称，公司对此不发表评论。

《好莱坞报导》(Hollywood Reporter)、《综艺》(Variety)和《华尔街日报》发布了有关本次收购洽谈的报导。

《好莱坞报导》援引未具名消息人士的说法称，这次收购将使梦工厂的市值达到34亿美元，即每股32美元。

总部位于加州格兰岱尔市的梦工厂出品了29部动画电影，其中包括热门的《怪物史莱克》和《马达加斯加》系列。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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