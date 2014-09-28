日本软银正洽谈收购美国梦工厂动画--报导

现代汽车称获利将逐渐回升 但在中国市场仍举步维艰（更新版）
路透首尔4月26日 - 韩国现代汽车预计获利将逐渐回升，因利润率较高轿车的销售帮助减轻了在美国召回汽车及中国营收下滑的影响；该公司之前公布第一季获利下降21%，降幅小于预期。
路透9月28日 - 媒体周日报导称，日本软银(9984.T)正洽谈收购梦工厂动画公司(DreamWorks Animation SKG)DWA.O，该协议使后者的市值达到34亿美元。
软银发言人称，公司对此不发表评论。
《好莱坞报导》(Hollywood Reporter)、《综艺》(Variety)和《华尔街日报》发布了有关本次收购洽谈的报导。
《好莱坞报导》援引未具名消息人士的说法称，这次收购将使梦工厂的市值达到34亿美元，即每股32美元。
总部位于加州格兰岱尔市的梦工厂出品了29部动画电影，其中包括热门的《怪物史莱克》和《马达加斯加》系列。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透首尔4月26日 - 韩国现代汽车预计获利将逐渐回升，因利润率较高轿车的销售帮助减轻了在美国召回汽车及中国营收下滑的影响；该公司之前公布第一季获利下降21%，降幅小于预期。
路透巴库4月26日 - 沙特能源部长法力赫周三称，计划“未来两周内”与俄罗斯能源部长诺瓦克会面，讨论石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国达成的减产协议。
路透雅典4月26日 - 欧盟执委会主席容克敦促欧元区国家下月为希腊草拟更多债务减免措施，称希腊的经济改革取得“巨大进展”，但目前需要帮助。