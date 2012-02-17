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路透中文国际短讯 | 2012年 2月 17日 星期五 14:29 BJT

梦工厂或将在中国成立制片工作室

功夫熊猫动画制作公司梦工厂有可能近期在中国成立一家制片工作室，此项交易或会在周五中国国家副主席习近平访美期间宣布。一位知情人士本周稍早对路透表示，习近平在周四和周五到访洛杉矶期间，梦工厂可能会宣布将与数家中国投资商建立一家合资企业。路透

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