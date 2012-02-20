美国梦工厂在沪成立合资公司

路透上海2月20日电---作为中国国家副主席习近平上周访美的成果,中国华人文化产业投资基金等中方企业上周五与美国梦工厂动画公司DWA.O签约,双方将合资组建上海东方梦工厂影视技术有限公司,首轮投资达3.3亿美元,是迄今为止最大的中外合作文化交流投资项目之一.

梦工厂在全球电影业有相当高的声誉,近年来出品了《怪物史莱克》、《功夫熊猫》等多部知名动画片.此次,东方梦工厂合资项目由中方控股55%,美方持股45%.

华人文化基金的新闻稿指出,中方投资人除华人文化基金外,还包括上海东方传媒集团有限公司(SMG)、上海联和投资有限公司.东方梦工厂将以自营及与相关夥伴合作的形式,启动动画技术研发、动画影视制作、版权发行、衍生产品、演艺娱乐、数码游戏、主题乐园等多个业务领域.

美国梦工厂动画公司创始人、董事长兼首席执行官杰弗瑞 卡森伯格表示,"我们将与中国合作夥伴一道,期待打造首家立足于中国开展创意、制作和发行,不仅是面向中国,也面向其他出口市场的高品质内容创意和家庭娱乐体验企业."

"我们和美国梦工厂分享一致的愿景,就是要打造全球最好的家庭娱乐产业公司."华人文化基金董事长黎瑞刚亦指出,中方企业的投资运营经验、传媒娱乐管理及技术研发优势相结合,对接美国梦工厂创意科技及全球网络,将为本土及国际市场打造并创新动画内容产品和互动娱乐形式.

华人文化基金是中国国内第一个获得国家发改委审核通过的文化产业股权投资基金,基金规模50亿元人民币,基金已投资控股原属新闻集团(NWSA.O)全资拥有的星空卫视、Channel V及全球最大的华语电影片库.而SMG是国内仅次于中央电视台的第二大媒体娱乐集团.(完)

--发稿 林琦; 审校 曾祥进

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。