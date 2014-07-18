德国个股：西门子拟收购美国压缩机和涡轮制造商Dresser-Rand--杂志

标题新闻：海航接近达成收购Odebrecht所持里约热内卢国际机场全部约30%股权的协议-消息人士
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路透法兰克福7月17日 - 德国《经理人杂志》(Manager Magazin)周四援引消息人士的话报导称，德国工程集团西门子(Siemens) 已准备提案收购美国压缩机和涡轮制造商Dresser-Rand 。
西门子一直在努力扩大美国市场业务，并宣布计划把能源业务总部迁往美国，以期在美国电力行业的原料需求逐渐从煤炭转向天然气的过程中，享受到那里石油和天燃气设备需求旺盛的好处。
《经理人杂志》表示，西门子执行长Joe Kaeser已委托Lazard制定一份收购提案给Dresser-Rand，并将考虑在必要时发起敌意收购。按周三收盘价计算，Dresser-Rand市值达46亿美元。
Dresser-Rand股价早盘跳涨19%至纪录高位71.85美元，终场收高约12.5%，报68美元。
西门子和Lazard均拒绝就此报导置评。目前无法立即联系到Dresser-Rand置评。
若收购Dresser-Rand成功，将成为西门子2007年以70亿美元收购Dade Behring以来最大一笔收购交易。外界普遍认为，Dade Behring收购额过高。(完)
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路透4月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 266 40 258.4 18 * 5月 248.2 34 249 4 * 6月 234.4 46 234.7 10 * 7月 225.9 273 226 67 * 8月 221 505 221.6 65 * 9月 216.5 4,129 217.6 711 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
道琼工业指数上扬70.22点，或0.34%，至20,523.47点；标准普尔500指数升6.51点，或0.28%，至2,335.46点；纳斯达克指数涨17.13点，或0.3%，至5,822.28点。(完) (编译 刘静；审校 母红)