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市场报道 | 2015年 2月 11日 星期三 20:31 BJT

《独家新闻》欧盟将对西门子收购Dresser-Rand展开反垄断调查--消息

路透布鲁塞尔2月11日 - 两位知情人士周三透露，欧盟反垄断机构将对德国西门子 以76亿美元收购美国油田设备生产商Dresser-Rand Group Inc 展开全面调查。

消息人士称，在欧盟采取初步评估时，这两家公司决定不向欧盟的担忧做出让步。他们拒绝提供引发欧盟担忧的详细信息。

欧盟反垄断当局预计在周五宣布这场历时漫长的调查，这将自动引发调查延长90个工作日。(完)

(编译 李春喜 审校 王洋)
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