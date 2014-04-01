一架无人机周一在韩朝争议海域坠落--韩联社

路透首尔4月1日 - 韩国联合通讯社周二引述未署名的韩国官员报导称，一架无人驾驶飞机在韩朝具有争议的海上边界附近坠落。

这架无人机周一在Baeknyeong岛坠落，当时朝鲜在军事演习时发射了超过500发炮弹，其中约有100发落在朝鲜半岛西部海域，那里是双方存有争议的军事边界地带。韩国回敬了超过300发炮弹，落点在“北方分界线”的北部地区。

韩联社未公布这架无人机的国籍和目的，不过引述这位消息人士报导称，韩国军方在调查该无人机是否与朝鲜的间谍活动有关。(完)

(编译 杜明霞；审校 于春红)

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