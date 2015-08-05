制药商Shire拟出价300亿美元收购生物医学企业Baxalta

路透伦敦8月4日 - 在伦敦上市的制药商Shire(SHP.L)周二称，寻求以300亿美元收购上个月自Baxter International(BAX.N)分拆的BaxaltaBXLT.N，以打造罕见疾病专业治疗领域的全球领先企业。

上月私下洽购遭Baxalta回绝后，Shire转为公开竞购。

Baxalta周二拒绝了Shire的收购提议，发表声明称，Shire的主动报价严重低估了公司的价值。

根据8月3日市场价，Shire的全股收购计划对Baxalta股票的估值为每股45.23美元。周二Baxalta收盘劲扬近12%至37.10美元，而Shire股价收跌约6%。

Baxalta总部设在伊利诺伊州，拥有员工约16,000人，从事罕见血液病、癌症及免疫系统疾病的生物治疗技术开发。该公司2014年初估营收60亿美元。

分析师称，Baxalta可以给Shire带来一系列很有前途的新产品，补充其治疗罕见病的高价药物组合。不过Shire不一定能成功收购。

“Shire可能需要进行恶意并购，但制药行业恶意并购的成功率很低，”Leerink的分析师Jason Gerberry称。

Shire称，合并将形成无可匹敌的罕见病治疗龙头企业，2020年产品销售额将达200亿美元左右，每年以两位数速度增长。

医疗行业自2014年初以来开展一波并购热潮。(完)

(编译 刘秀红/王丽鑫；审校 郑茵/张涛)

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