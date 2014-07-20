焦点：美国制药商艾伯维终以550亿美元收购价格赢得Shire首肯

路透伦敦7月18日 - 美国制药商艾伯维(AbbVie)(ABBV.N)周五宣布以320亿英镑(547亿美元)收购英国同业Shire(SHP.L)。这桩交易可让艾伯维将注册地迁至英国，并大幅降低税负。

此前Shire四次拒绝了艾伯维的报价，直至后者将价格提高至每股52.48英镑才表示首肯。最新报价为每股Shire股票换取24.44英镑现金和0.8960股艾伯维公司新股。

艾伯维总部设在芝加哥，收购Shrie既可让公司减少在美国的纳税，又可降低对关节炎治疗药物Humira的依赖。艾伯维将近60%的营收都来自于Humira，此药在全球市场大卖，但其美国专利将在2016年到期。该公司必须在周五前决定向Shire提出最终报价，推后报价期限，或是放弃收购。

目前双方计划成立一家在纽约上市的公司，注册地设在海峡群岛的泽西，纳税地点在英国，这样到2016年实际税率将为13%左右，远远低于目前的约22%。这也由此成为以税收倒置(tax inversion)为目的的最大并购案之一。

美国国内要求制止税收倒置并购交易的呼声越来越大。美国财长雅各布·卢本周呼吁国会采取措施，阻止企业将纳税地点迁往海外，称需要提倡“经济爱国主义(economic patriotism)”。

艾伯维董事长及执行长Richard Gonzalez表示，他认为这种争论如果转变为税收改革和提高企业在全球经济中的竞争力，恐怕会更合适。美国企业想要将海外利润转回国内用于收购投资，就必须缴纳重税。

“我们这样的企业需要运用我们的海外资金，以便在全球进行投资，但尤其是要能在美国投资，目前与许多海外竞争者相比，我们处于劣势，”他说。

不过，他补充说，避税并不是收购Shire的主要目的。他在电话会议上对分析师解释说，合并后的公司在免疫、罕见疾病、神经科学、新陈代谢以及肝脏疾病的治疗方面都将处于领先地位，且拥有一流的产品开发平台，更深厚的产品储备和更好的研发能力。

他表示，公司合并后将有更多资金用于收购，特别有助于罕见疾病药物方面的业务。

艾伯维求购Shire的报价图表： tmsnrt.rs/1oSMlnP

**上调财测**

Shire董事会周一已经表示，如果艾伯维提高收购价就将推荐这宗交易，暗示这场过程漫长的求购即将开花结果。

艾伯维提出的价格较Shrie在5月2日时的股价溢价约53%。5月2日是艾伯维首次提出收购报价前的最后一个交易日，不过该报价随后被Shire拒绝。

Shire股价周五收高3.95%报48.871英镑；艾伯维股价收高2.6%，报54.9美元。

Gonzalez表示，Shire执行长Flemming Ornskov将留任，一开始会帮助公司进行整合，而后将具体主管罕见疾病药物部门。

此外，Shire周五将年度获利预估增长率从大约24-29%上调至31-36%左右。该公司公布第二季录得创纪录的15亿美元营收，按照其惯用的利润指标--未经公认会计原则(GAAP)调整的每单位ADS获利为2.67美元，跳涨42%。

高盛、摩根士丹利、德意志银行、Evercore以及花旗负责为Shire处理此次收购的相关事宜，艾伯维方面则聘请了摩根大通。(完)

(编译 郑茵 审校 白云)

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