阿斯利康同意将抗生素业务出售给辉瑞

路透伦敦8月24日 - 制药商阿斯利康(AstraZeneca)(AZN.L)称，已同意将其小分子抗生素业务出售给辉瑞(PFE.N)。这项交易的金额可能超过15亿美元。

该公司称，该业务组合包括已获批的抗生素Merrem、Zinforo和Zavicefta以及处于临床研发中的ATM-AVI和CXL。

阿斯利康称，辉瑞在成交时将支付5.5亿美元，2019年1月将进一步无条件支付1.75亿美元，外加2.5亿美元的分阶段付款，高达6亿美元的销售相关付款和经常性付款、以及未来在某些市场销售Zavicefta和ATM-AVI的两数位特许权使用费。

该公司还称，该协议不影响公司2016年的财测。(完)