阿斯利康同意将抗生素业务出售给辉瑞

瑞士央行副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透伦敦8月24日 - 制药商阿斯利康(AstraZeneca)(AZN.L)称，已同意将其小分子抗生素业务出售给辉瑞(PFE.N)。这项交易的金额可能超过15亿美元。
该公司称，该业务组合包括已获批的抗生素Merrem、Zinforo和Zavicefta以及处于临床研发中的ATM-AVI和CXL。
阿斯利康称，辉瑞在成交时将支付5.5亿美元，2019年1月将进一步无条件支付1.75亿美元，外加2.5亿美元的分阶段付款，高达6亿美元的销售相关付款和经常性付款、以及未来在某些市场销售Zavicefta和ATM-AVI的两数位特许权使用费。
该公司还称，该协议不影响公司2016年的财测。(完)
(编译 侯雪苹；审校 高琦)
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透巴黎/米兰1月13日 - 对柴油车废气排放测试的调查持续扩大，欧洲汽车制造商周五遭卷入，法国检方盯上雷诺，英国当局则要求菲亚特克莱斯勒提供资料。
路透罗马1月15日 - 加拿大信评机构DBRS周五调降意大利主权信用评等，由A(低)降至BBB(高)，这可能导致已陷入困境的意大利银行业者面临更高的融资成本。