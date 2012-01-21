特写：揭开中药神秘面纱 走向世界市场

路透香港1月13日电（记者 陈依琳/郭经伟）---自古以来，天山雪莲的神奇疗效在中国广为传颂。雪莲生长在雪山上，被尊为万能灵药，传说能起死回生。

在上海和香港的实验室里，科学家正潜心研究这种皱巴巴的、牛油果大小的花，希望由此开发一种新药，治疗心律不齐或房颤，这种疾病可能提高中风风险。

为了开发出更有效的新药，中国科学家正重新审视使用了几千年的传统中草药，希望能找到并再生活性成分，制造出易于生产和服用的药品。

科学家的目标是对这些实验性药物进行严格的临床试验，面向全球推广。

“在新疆、西藏和印度，人们用雪莲花治病已有数千年历史......中国用雪莲治疗心律不齐”，香港大学医学教授李贵荣称。

他在这方面已苦心研究八年，目标是能用副作用较小的药物，让患者不规律的心跳恢复正常。

中国经济增长正在转型，承诺未来五年将投入1.7万亿美元，扶持清洁型高科技产业。中国科学家得到政府大力支持以及资金渠道，研发针对心脏病和癌症等慢性病的良药和诊断工具。

在政府资金支持下，李贵荣与上海药物所同行自八年前起研究雪莲，他们从雪莲中提取出关键成分刺槐素（acacetin）并进行合成，经犬类实验发现能有效防止房颤。

他们眼下正对合成物进行提纯，希望三年左右能与中国医药集团总公司CNPHG.UL合作进行人体实验。

李贵荣表示：“我们获得了（刺槐素）专利，希望与（国药集团旗下）国药控股(1099.HK)共同将其制成药品。我们希望在中国、最终在全世界销售这种药物。”

尽管中药已经应用了数千年，但在国外还不太被认可。专家们希望对源於中药的合成物进行临床试验，藉此印证其疗效，并进军海外市场。

过去两年里，中国政府投入67亿元人民币，支持生物科技企业和新药研发。

除国药控股外，云南白药(000538.SZ)、漳州片仔?(600436.SS)、江苏恒瑞医药(600276.SS)等厂家均计划未来五年在中药研发方面投入更多资源。

“市场将改变过去只关注西药的格局，开始更多关注中药，”巴克莱资本医药保健行业分析师Jason Mann表示，“中国政府在扶持中药发展。这是重要的、值得骄傲的遗产。应用五千年，不会一点道理没有。确实有些难以攻克的、治疗费用高昂的疾病。不管用什麽法子，只要能让病人康复，就是好的。”（完）

编译：王凤昌 发稿：朱淑珍

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