交易所新秀trueEX挑战全球大银行在衍生品市场的主导地位

路透3月10日 - 一家新的衍生品交易所的出现，正在削弱全球最大投行对规模达数万亿美元的衍生品市场的控制，这对旨在降低系统风险的金融改革构成一次关键考验。

截至2月20日当周，美国在交易所进行交易的利率互换合约中，有近20%是通过成立才一年的交易所trueEX进行的，这让许多华尔街人士感到意外。投资者和交易商表示，虽然自那以后trueEX处理的交易量没有再达到那么高的数字，但它今年迄今为止所取得的9%市场份额，让人觉得一家初创企业，能在竞争对手有最强大的银行做后台的情况下，取得如此显赫战果，不容小觑。

利率互换允许投资者、企业和银行对冲未来利率波动的风险，并对那些波动进行押注。它们是最常见的一种衍生品。

显示trueEX市场份额上升的图表(reut.rs/1Eh46cU)

许多最顶尖的衍生品交易商都拒绝使用trueEX，这些交易商包括高盛、德银、花旗、巴克莱、美银和摩根士丹利。其它新交易平台在获得大型银行认可方面也遇到困难。

上述银行均拒绝就这篇文章公开置评。

TrueEX提供多种交易功能，比如匿名交易。对此，监管机构和基金公司的交易员认为，匿名交易会鼓励小银行和对冲基金等其他玩家以交易商身份进入衍生品市场。业内人士认为，那将加剧竞争，降低客户价格，减少衍生品市场的风险。

迄今为止，少数大而不能倒的银行主导着市场，分析师称这可能令一方倒闭而导致金融市场面临重大冲击的风险升高。

在大型银行中有一个例外，那就是全球主要互换交易行之一的摩根大通(JPM.N)，该行与12家规模较小的银行加入了trueEX。摩根大通拒绝置评。

若trueEX继续赢得市场份额，那么大型银行在衍生品交易方面的利润将受到冲击。目前，大型银行可以从衍生品交易中获得大量利润。Boston Consulting Group资本市场研究主管Will Rhode表示，大型银行在类似trueEX的交易平台上，通过美元利率互换交易，一年总计可获利30-40亿美元。

在其他衍生品市场，银行业者阻止新交易所进入的做法，已经引发监管机构和执行机构的审查。2013年，欧盟执委会指控全球最大的13家投行共谋，阻止新的交易所进入信贷衍生品市场。美国司法部也宣布，对涉嫌在这些市场进行的共谋展开调查。(完)

(编译 白云/杜明霞；审校 高琦/龚芳)

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