焦点：期权价格显示英国脱欧料令瑞郎和日圆兑英镑录得最大涨幅

2011年1月26日在华沙拍摄的美元、瑞郎、英镑和欧元纸币。 REUTERS/Kacper Pempel

路透伦敦4月5日 - 期权价格反映出，随着英镑在英国脱欧公投举行前走低，瑞郎和日圆兑英镑的涨幅料一路领先。

目前的民调显示脱欧和留欧阵营在6月23日的公投上料势均力敌。通过期权对冲英镑波动的成本已经扬升到六年高位。

事实上，期权价格显示投资者预计英镑兑瑞郎和日圆等传统“避险”货币的跌幅，料将超过英镑兑欧元或美元的跌幅。

“英国脱欧将成为超级大事件，”汇丰的外汇策略部主管David Bloom说道，“我们认为该事件料将推动英镑下跌15-20%，还可能拖低欧元。如果资金流出英镑...那么瑞郎料将成为大部分资金明显的流入目标。”

在期权市场上，评估货币涨跌期权需求指标--三个月及六个月期风险逆转指标皆显示，英镑兑瑞郎偏向卖权的程度为2015年1月以来之最。

路透数据显示，三个月期风险逆转指标报在6，偏向英镑卖权，亦即押注英镑兑瑞郎将下跌的期权。

相比之下，三个月期英镑/美元风险逆转指标报在4.7，偏向英镑卖权，类似天期的欧元/英镑风险逆转指标报3.4，偏向欧元买权。

英镑三个月期风险逆转指标与英国退欧风险关联性图表：tmsnrt.rs/1oyehEe

**英镑跌势**

英镑今年第一季大幅下跌，英镑贸易加权指数已经跌至2013年12月底以来最低。

全球投资人担心，英国退出欧盟将会使外资对英国投资面临威胁，而英国也需要外资投资来融通经常帐赤字；英国经常帐赤字约相当于国内生产总值(GDP)的5%，在发达国家中名列前茅。

交易员称，市场对押注英镑/日圆大幅走软的期权需求十分强劲，也反映出这一点。

英镑兑日圆今年已经跌去12%，兑美元和兑欧元同期跌幅分别仅为3.6%和7.8%。

“目前投资者正在做多日圆/英镑，”荷兰国际集团(ING)外汇分析师Petr Krpata说。

“瑞郎方面，总要担心瑞士央行的干预。至于日圆，你知道如果英国真的退出欧盟，日圆会有相当幅度的跳升。”

三个月期英镑兑日圆风险逆转指标显示，英镑倾向疲软的程度为2011年底以来最极端，报在6.6，偏向于英镑卖权。

即便六个月期风险逆转指标也报6.7，凸显投资者担心这种不确定性可能延续至公投后很长时间。

英镑三个月期风险逆转指标与英国退欧风险关联性图表：

tmsnrt.rs/1oyehEe

(完)