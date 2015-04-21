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中国财经 | 2015年 4月 21日 星期二 16:03 BJT

广东自贸区研究设立以碳排放为首个品种的创新型期交所

路透北京4月21日 - 中国广东省拟在政府的扶持下设立国内第一家碳期货交易所，在这一全国性的市场初具规模后，提升本区域在碳交易方面的作用。

中国国务院在建立中国(广东)自由贸易试验区的蓝图中鼓励设立创新型期货市场。

国务院在周一发布的《关于印发中国（广东）自由贸易试验区总体方案的通知》中称，“将研究设立以碳排放为首个品种的创新型期货交易所。”

目前尚不明确这一全国性新期货交易所的运营归属。省级市场的碳交易目前仅限于现货产品。(完)

(编译 刘秀红；审校 孙茉莉)

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