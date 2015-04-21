广东自贸区研究设立以碳排放为首个品种的创新型期交所

中远海运港口以资产和现金增持青岛港国际股份 总对价58亿元
路透上海1月23日 - 中国中远海运控股股份有限公司上周六公告称，控股子公司中远海运港口的全资子公司上海中海码头发展公司拟以57.99亿元人民币，认购青岛港国际增发的10.155亿股非流通内资股，中海码头将以资产和现金作为支付对价。
路透北京4月21日 - 中国广东省拟在政府的扶持下设立国内第一家碳期货交易所，在这一全国性的市场初具规模后，提升本区域在碳交易方面的作用。
中国国务院在建立中国(广东)自由贸易试验区的蓝图中鼓励设立创新型期货市场。
国务院在周一发布的《关于印发中国（广东）自由贸易试验区总体方案的通知》中称，“将研究设立以碳排放为首个品种的创新型期货交易所。”
目前尚不明确这一全国性新期货交易所的运营归属。省级市场的碳交易目前仅限于现货产品。(完)
(编译 刘秀红；审校 孙茉莉)
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路透上海1月23日 - 中国中远海运控股股份有限公司上周六公告称，控股子公司中远海运港口的全资子公司上海中海码头发展公司拟以57.99亿元人民币，认购青岛港国际增发的10.155亿股非流通内资股，中海码头将以资产和现金作为支付对价。
路透北京1月23日 - 中共中央总书记习近平强调，推进供给侧结构性改革是中国经济发展进入新常态的必然选择和宏观经济管理必须确立的战略思路。必须把改善供给侧结构作为主攻方向，从生产端入手，提高供给体系质量和效率，扩大有效和中高端供给，增强供给侧结构对需求变化的适应性，推动中国经济朝着更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的方向发展。
路透北京1月23日 - 中国商务部部长助理张骥指出，今年外贸工作目标是继续保持回稳向好，并实施积极进口政策，扩大高新技术设备、关键零部件进口。