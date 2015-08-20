分析：衍生品市场行情表明低油价将成新常态

图为纽约商品期货交易所油气期权市场的交易员们。 REUTERS/Shannon Stapleton

路透伦敦8月19日 - 从衍生品市场的情况来看，未来数年油价将维持低位，这有助于限制通胀，同时还会促进全球经济增长。

过去一年，由于大规模的供应过剩，油价已经下跌一半以上。很多石油企业特别是美国的石油企业都表示，如果油价不反弹，那么只好控制生产、收紧供应。

很多分析师因此预计今年稍晚或2016年油价会上升，进而推高通胀。平均来说石油在企业成本中约占5%的比例。

但石油衍生品市场行情反映的却是另一番景象。

纽约商业期货交易所(NYMEX)(CME.O)和洲际交易所(ICE)(ICE.N)等大型商品市场的原油期货行情表明，五年期原油期货价格最近几个月大跌。

下月交割的美国原油期货价格目前约报每桶42美元，而2020年交割的合约价格仅比近月合约高出约20美元。

远期交割的原油期货价格通常比近月合约价格稳定得多，即使现货市场价格大跌其价值也能屹立不倒。

但最近的油价崩跌看似不同。

未来几年所有月份的期货价格，或者说期货价格“曲线”大幅下滑。

“这个曲线说明，油价要在一段时间内维持在低位，”顾问公司Energy Aspects的石油分析师Amrita Sen表示。

期货价格并非对未来油价的预测，尤其是因为远期合约流动性通常较低。

但它们却是反映市场人气的良好风向标，因为在这个市场上，投机者可以押注远期价格，大型生产商和消费者也可以为未来的业务做套期操作。

分析师称，期货曲线的走势说明，当前的超低油价将持续下去，因为油价崩跌背后的推动因素是大量供应过剩，这种情况可能还会延续。

去年油价暴跌，因为沙特阿拉伯和其他石油输出国组织(OPEC)成员国提高了产量，试图保护自己的市场份额不让美国页岩油厂商等竞争者抢走。

**“不会反弹”**

全球油价指标布兰特原油期货1月从六个月前的115美元上方跌至每桶约45美元。油价之后有所反弹，但后来还是跌向了2008/09年金融危机以来的低点。

过去五年中，美国原油产量增幅超过每日400万桶，得益于页岩油开采新技术的应用，这侵蚀了OPEC的销量。

全球石油日产量比需求量多出300万桶。

随着油价下跌，许多石油生产者运用衍生品来对冲未来石油生产的风险，卖出2016、2017年甚至之后的期约。

即期价格崩跌，这种衍生品交易又帮助拉低了远期油价，从而把整个期货曲线拖低。

在2008/09年，远月期货价格相当坚挺。美国原油五年期约较即期价格高出30美元，保持在深度“正价差”状态。

目前五年期货价差不到20美元，价格曲线更为平缓。

原油期货价差图表：link.reuters.com/vem45w

“和2008年比起来，现在的市场有一种失衡。我们每天有多出300万桶来自页岩油业者的对冲。”Energy Aspects的Sen说。“这一定会对远期合约造成压力。”

花旗集团能源研究主管Seth Kleinman也有同感。

“(期货)曲线远期合约的大波动走势反映出，这并非由需求带动的短期下滑，而是由供应带动的实质结构性下滑。这一点和2008/09年并不相同。”Kleinman说。

他说，远期石油期货的疲弱，表明投机基金经理的需求也减少许多。

“远期合约与流动息息相关，这样的疲软反映出...认为多头题材将胜出的对冲基金持仓较少。”他说。

其他衍生品所勾勒出的情况也差不多。美国原油看跌期权履约价低至每桶35美元甚至30美元。

“许多分析师称，油价不可能停留在这样的低位太久，但期货市场透出的端倪却非如此，”瑞士谘询公司Petromatrix的Olivier Jakob说。

“它们显示出价格不会很快有起色。”(完)

(编译 孙国玉/王颖/张荻/李婷仪 审校 王颖/杜明霞/许娜/陈宗琦)

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