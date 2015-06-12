中国证监会就券商两融管理办法征求意见 允许合理展期

路透北京6月12日 - 中国证监会新闻发言人邓舸周五表示，证监会将就证券公司融资融券管理办法向社会征求意见。在这新版监管办法中，将允许融资融券合约合理展期。

他在每周新闻例会上介绍称，新规提出要建立逆周期调节机制，对融资融券建立宏观审慎管理制度；完善两融监控机制，强化中国证券金融股份有限公司的统计与监控功能；合理控制证券公司业务规模，应与其净资本相匹配；将放宽专业投资者参与融资融券交易的条件。

邓舸表示，将满足投资者长期投资的需求，允许融资融券合约合理展期；完善客户参与条件，取消投资者在同一证券公司开户满半年和交易结算资金纳入第三方存管等要求。 他称，该管理办法将由原来的部门公告上升为规章，并且此次修订主要是进一步健全制度，规范市场健康发展，促进业务平稳有序地运行。

“ 目前（两融业务）总体健康，风险可控。”他并强调。（完）

(发稿 张晓翀；撰写 林琦; 审校 张喜良)

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