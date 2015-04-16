中国原油和铁矿石期货保税交割业务暂免增值税--财政部

路透北京4月16日 - 中国财政部周四称，自今年4月起，通过上海国际能源交易中心交易的原油期货保税交割业务及大连商品交易所交易的铁矿石期货交割业务暂免增值税。

刊登在财政部网站的通知称，期货保税交割的销售方，在向主管税务机关申报纳税时，应出具当期期货保税交割的书面说明、上海国际能源交易中心股份有限公司或大连商品交易所的交割结算单、保税仓单等资料。

通知并称，上述期货交易中实际交割的原油和铁矿石，如果发生进口或者出口的，统一按照现行货物进出口税收政策执行；非保税货物发生的期货实物交割仍按《国家税务总局关于下发<货物期货征收增值税具体办法>的通知》的规定执行。

今年4月，国务院常务会议决定，为改善铁矿石企业生产经营环境、促进结构调整、支持上下游产业协调发展和升级、保障国家资源供应安全，会议决定，自5月1日起，依法适当下调铁矿石资源税征收比例，减按规定税额的40%征收。（完）

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(发稿 李铮 审校 李贺/曾祥进)

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