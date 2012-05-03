迪拜再次独树一帜 准备建水下酒店

路透迪拜5月2日电---迪拜世界（Dubai World）DBWLD.UL旗下的造船公司迪拜干船坞世界（Drydocks World）周三与一家瑞士公司签署协议，将建造水下酒店。

迪拜干船坞世界一个月前还曾在迪拜和新加坡寻求无力清偿保护，以推动一项22亿美元的债务重组计划。该公司称，与拥有技术专利的BIG InvestConsult签署协议，建造World Discus Hotel。

该酒店为圆盘形状，位於水下，与水上的另一个圆盘形状建筑连通。该项目由BIG提供资金，该公司正与其他投资者进行协商。

“Drydocks and Maritime World被任命为此新概念酒店的独家主承包商，”干船坞世界在声明中称。

“我们为项目提供设计和构造服务，”干船坞世界董事长Khamis Juma Buamim对记者表示。

“该项目有七种不同类型的设计，（每种）花费约5,000万-1.2亿美元。金额因设计而不同。”（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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