螺纹钢期货下探五周低位 原料下跌削弱成本支撑

路透上海12月26日 -上海螺纹钢期货周四小幅收跌，盘中触及五周低位。焦炭和铁矿石等原料价格近期连续下滑，削弱了钢价的成本支撑，而冬季现货需求疲弱加之资金面偏紧，亦令市场人气低迷，持续阴跌的格局短期料难以改变。

螺纹钢主力1405合约收跌0.19%至每吨3,604元，盘中一度触及3,583元的五周低位。在过去11个交易日该合约仅有一天收涨，市场人气极度偏空。

在螺纹钢阴跌的同时，上游原料亦延续疲态，焦炭主力今日创下每吨1,510元的近五个月收盘新低，铁矿石跌0.55%，继续徘徊于上市以来的最低位附近。

“时值年末资金紧张，冬季需求难启，对螺纹中短期行情不宜过于乐观。”浙商期货在研究报告中称。“总体上看，钢铁行业产能过剩，需求不及预期局面短期料难以扭转。”

在周二意外重启逆回购之后，中国央行今日在公开市场按兵不动，不过交易员表示，鉴于市场流动性已有缓和迹象，今日逆回购缺席基本符合市场预期。

中国钢铁工业协会的统计显示，12月上旬全国粗钢日均产量为201.3万吨，旬环比下滑3.7%，为连续第三度下滑，并创下今年7月上旬以来最大降幅。

尽管在产能淘汰和环保压力的双重夹击下，粗钢产量出现回落迹象，不过对于明年去产能化前景，业内人士仍不太乐观。

中国联合钢铁网分析师胡艳平表示，明年国内粗钢产量下滑的可能性不大，估计仍会增长3%，大致在8.1亿吨左右。

“至于价格，平均下来可能会比今年略高些，但也不会反弹太多，毕竟去产能化的需要一个长期的过程。”她表示。

今年以来，上海螺纹钢期货累计跌幅近15%，势将连续第三度录得年度跌幅。（完）

(发稿 丁琦；审校 曾祥进)

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