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国际财经 | 2016年 6月 13日 星期一 17:41 BJT

德意志银行与摩根大通在公投忧虑加剧之际仍维持“加码”英股

路透伦敦6月13日 - 德意志银行与摩根大通的策略师周一支持维持“加码”英国股市，目前围绕英国下周就续留或脱离欧盟进行公投的担忧，正导致全球市场波动性加剧之际。

德意志银行策略师表示，若英国公投决定脱离欧盟，英国股市表现将好于欧洲股市，部分是因为对英镑贬值的预期。

“如果公投决定‘退欧’...鉴于这种情况下英镑可能下跌，以及市场的抗跌类股结构，因此我们预期英国股市表现将优于欧洲股市，”他们在研究报告中表示。

摩根大通也表达了相同观点。

“英国退欧仍是一个明显的顾虑，但在海外购买比例占72%的情况下，英镑是英国股市天然的对冲。我们会对冲外汇风险，但认为万一英国决定退欧，相对于欧洲股市，英国股市的表现会比较好，”

英镑贸易指数周一触及八周低点，欧元/英镑一个月隐含波动率也创下纪录最高水平。(完)

(编译 陈宗琦；审校 汪红英)

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