德意志银行与摩根大通在公投忧虑加剧之际仍维持“加码”英股

路透伦敦6月13日 - 德意志银行与摩根大通的策略师周一支持维持“加码”英国股市，目前围绕英国下周就续留或脱离欧盟进行公投的担忧，正导致全球市场波动性加剧之际。

德意志银行策略师表示，若英国公投决定脱离欧盟，英国股市表现将好于欧洲股市，部分是因为对英镑贬值的预期。

“英国退欧仍是一个明显的顾虑，但在海外购买比例占72%的情况下，英镑是英国股市天然的对冲。我们会对冲外汇风险，但认为万一英国决定退欧，相对于欧洲股市，英国股市的表现会比较好，”