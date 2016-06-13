德意志银行与摩根大通在公投忧虑加剧之际仍维持“加码”英股

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透伦敦6月13日 - 德意志银行与摩根大通的策略师周一支持维持“加码”英国股市，目前围绕英国下周就续留或脱离欧盟进行公投的担忧，正导致全球市场波动性加剧之际。
德意志银行策略师表示，若英国公投决定脱离欧盟，英国股市表现将好于欧洲股市，部分是因为对英镑贬值的预期。
“如果公投决定‘退欧’...鉴于这种情况下英镑可能下跌，以及市场的抗跌类股结构，因此我们预期英国股市表现将优于欧洲股市，”他们在研究报告中表示。
摩根大通也表达了相同观点。
“英国退欧仍是一个明显的顾虑，但在海外购买比例占72%的情况下，英镑是英国股市天然的对冲。我们会对冲外汇风险，但认为万一英国决定退欧，相对于欧洲股市，英国股市的表现会比较好，”
英镑贸易指数周一触及八周低点，欧元/英镑一个月隐含波动率也创下纪录最高水平。(完)
(编译 陈宗琦；审校 汪红英)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。