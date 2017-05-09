美国证券托管结算公司宣布可为在中国的外资私募提供服务

路透上海5月9日 - 随着越来越多的外资投资机构在中国成立外商独资公司并从事私募基金管理业务后，美国证券托管结算公司（DTCC）周二宣布，即日起，在中国运营的外商独资企业将可以通过DTCC旗下的Omgeo CTM中央交易管理平台完善其私募基金管理业务。

公司新闻稿称，目前国内超过30家拥有合格境内机构投资者（QDII）额度的本地券商正通过Omegeo CTM平台来进行跨境交易。接下来Omegeo CTM平台将会进一步帮助外商独资企业（WFOE）对接中国A股市场。

DTCC中国区总经理贾策表示：“作为对外商独资企业新规的全力支持，Omgeo CTM能帮助全球机构与其中国交易对手方实现A股市场的对盘交易。”

Omgeo CTM是DTCC旗下为跨境交易中央对盘交易而开发的平台，该平台能够使得跨境交易实现从执行到结算的无缝链接，包括实现从前台到中台交易处理的直连，以及通过SWIFT网络连链接至全体托管银行，以发出结算通知。

去年，中国证券投资基金业协会发布新规，允许外商独资企业注册为私募基金管理公司，从而使得外国机构投资者能够通过其在中国境内的WFOE，开展本地私募基金管理业务。

目前富达国际、摩根大通(JPM.N)、全球最大对冲基金桥水（Bridgewater）、全球最大共同基金公司领航（Vanguard）、安本集团(ADN.L)等多家外资资产管理公司已在中国设立外商独资子公司，并拟在中国开展私募基金管理业务。（完）