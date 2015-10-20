德国电讯将提反垄断申诉 称谷歌安卓系统妨碍竞争--报导

花旗预估未来数年亚洲财富管理业务新净资金增速达10%
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透10月19日 - 纽约时报周一援引了解情况的人士报导称，德国电讯(Deutsche Telekom)(DTEGn.DE)预计将针对谷歌(GOOGL.O)向欧洲竞争当局提出反垄断申诉。
报导称，申诉预计将在11月初提出，宣称谷歌利用安卓移动操作系统推广自家的谷歌地图和在线搜索等产品，妨碍了同业对手展开竞争。
由于不在办公时间，暂时未能联系到德国电讯、谷歌与欧洲竞争当局置评。
欧盟已指控谷歌扭曲网络搜索结果以利自身的网购服务，并已针对安卓移动操作系统展开另一项反垄断调查。
消息人士上个月对路透表示，美国联邦贸易委员会(FTC)已针对谷歌是否利用安卓系统压制竞争展开初步调查。(完)
(编译 徐文焰；审校 戴素萍)
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透法兰克福1月20日 - 欧洲央行执委科尔周五对CNBC说，欧洲央行(ECB)的超宽松货币政策不会永远持续下去，但现在就讨论缩减购债计划规模还为时太早。
路透达沃斯1月20日 - 过去10年，开放市场及全球贸易被指责为就业岗位流失的罪魁，然而全球企业高管称如今祸首正逐渐落在机械身上。