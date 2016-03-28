东北特钢称10亿超短融本息偿付存不确定性 且短融实质违约

路透北京3月28日 - 中国东北特殊钢集团周一公告称，由于公司流动性紧张，其发行的超短期融资券15东特钢SCP001兑付资金尚未落实，下周二(4月5日)10.15亿元人民币的本息偿付存在不确定性。

该期超短融发行规模10亿元，期限90天，票面利率6.00%，主承销商为渤海银行；主体评级为AA负面，债项评级为A-。

东北特殊钢集团称，受钢铁行业整体不景气影响，公司近期销售压力很大，库存商品增加，销售回款不及时。公司虽采取了加大回款力度、降低库存，并通过多方渠道筹集资金等措施，但兑付资金尚未落实。

该公司并同时公告称，今日到期的短期融资券15东特钢CP001，本息偿付总额为8.52亿元，但公司未能按照约定筹措足额偿债资金，该债券不能按期足额偿付，已构成实质性违约。

该期短融发行规模8亿元，期限一年，票面利率6.50%，主承销商为国家开发银行；目前主体评级为AA负面，债项评级为A-1。

路透统计显示，包括本期短融在内，东北特殊钢铁集团累计有68.7亿元的未到期债务，包括超短融、短融、中票、PPN等，到期日分布于2016年至2018年；今年上半年到期的还有15东特钢SCP001、15东特钢CP002两期。

据该公司上周公告，大连市公安局于3月24日13时20分接到报警，东北特殊钢集团董事长、党委书记杨华在其居所上吊身亡，目前有关部门正在开展调查工作。

经济基本面疲弱令企业经营压力进一步加大，今年中国信用债违约风险暴露料更甚于去年，年初至今已有山东山水水泥集团、云峰集团、广西有色、南京雨润等多个违约案例出现。(完)

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