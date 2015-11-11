波音首架海上侦察机料于未来数年开售

路透迪拜11月10日 - 波音(BA.N)一位高管周二称，波音正就其新型海上侦察机与五家客户进行“非常认真的对话”。该机是在庞巴迪605商务机的基础上打造的远程侦察机。

波音军用飞机部门的高级经理Robert Schoeffling称，很难预测波音何时能接到该机的首个订单，但未来一两年可能会有订单。

Schoeffling没有提供客户名字，但称上述五家潜在客户来自亚太地区、中东和欧洲。他称近期南海争议等事件增强了对该机的需求。

波音2011年借鉴P-8A侦察机的五个传感器开始研发该机。P-8A侦察机较大，是波音为美国海军、印度和澳大利亚研制的，并在2014年范堡罗航展上推出。

Schoeffling称，波音已获美国批准在10到20个国家销售该机。他称，该机的部件可出口，且波音认为获得出口许可没有问题。（完）