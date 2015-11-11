波音首架海上侦察机料于未来数年开售

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透迪拜11月10日 - 波音 一位高管周二称，波音正就其新型海上侦察机与五家客户进行“非常认真的对话”。该机是在庞巴迪605商务机的基础上打造的远程侦察机。
波音军用飞机部门的高级经理Robert Schoeffling称，很难预测波音何时能接到该机的首个订单，但未来一两年可能会有订单。
Schoeffling没有提供客户名字，但称上述五家潜在客户来自亚太地区、中东和欧洲。他称近期南海争议等事件增强了对该机的需求。
波音2011年借鉴P-8A侦察机的五个传感器开始研发该机。P-8A侦察机较大，是波音为美国海军、印度和澳大利亚研制的，并在2014年范堡罗航展上推出。
Schoeffling称，波音已获美国批准在10到20个国家销售该机。他称，该机的部件可出口，且波音认为获得出口许可没有问题。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王琛
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”