迪拜DP World将向中国投资19亿美元--阿布扎比王储Twitter

花旗预估未来数年亚洲财富管理业务新净资金增速达10%
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透迪拜12月15日 - 根据阿联酋阿布扎比王储谢赫穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬的Twitter文章，迪拜港口运营商DP World DPW.DI将向中国投资19亿美元。
文章没有详细说明。也未能立即联系到DP World予以置评。
谢赫穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬正在对北京进行为期三天的正式访问，在此期间有一系列阿联酋和中国间的商业协议签署。
根据DP World网站，该公司在中国拥有三个港口，分别位于青岛、天津和烟台。(完)
(编译 刘秀红；审校 王洋)
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透法兰克福1月20日 - 欧洲央行执委科尔周五对CNBC说，欧洲央行(ECB)的超宽松货币政策不会永远持续下去，但现在就讨论缩减购债计划规模还为时太早。
路透达沃斯1月20日 - 过去10年，开放市场及全球贸易被指责为就业岗位流失的罪魁，然而全球企业高管称如今祸首正逐渐落在机械身上。