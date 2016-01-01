迪拜一高楼起火 附近哈利法塔跨年焰火表演按计划举行

路透迪拜12月31日（记者 Noah Browning） - 迪拜一座63层的高楼周四夜间起火，对该地区进行人员疏散后，距离这栋高楼仅数百米的哈利法塔仍按计划举行跨年焰火表演。

起火的大楼是阿德里斯酒店（Address Downtown Dubai），附近就是世界第一高楼--哈利法塔，许多人聚在这里观看跨年焰火表演。

电视画面显示，燃烧的碎片从高处洒落，从楼里疏散的人匆忙逃离。

午夜时阿德里斯酒店火势仍在继续，哈利法塔按计划举行盛大的焰火表演。

迪拜政府的媒体办公室说，阿德里斯酒店的火情已有90%得到控制。警方负责人Khamis

Matar对Al Arabiya电视台称：“酒店的所有房客都疏散了，有14人受伤，受的是轻伤。”

但一位不愿具名的现场医疗人员告诉路透：“有超过60人因为吸入浓烟以及疏散时楼梯拥挤而导致轻伤。”

15层的一名住客告诉英国天空新闻台（Sky News ），楼里的人意识到大楼起火后，场面极其混乱。

迪拜媒体办公室称，火势从大楼第20层的外侧开始，此后楼内消防系统运行，阻止火势向楼内蔓延。

有四支消防队在现场。（完）