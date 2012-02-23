独家：迪拜国际金融中心预期今年推出中国人民币交易--消息人士

路透迪拜2月23日电---业内人士周四称,迪拜国际金融中心(DIFC)预期今年将允许中国人民币交易.

这标志着中国推动人民币国际化的努力迈出重要一步,因阿联酋是全球五大原油出口国之一,并且是海湾地区第二大阿拉伯经济体.

DIFC的首席经济学家Nasser Saidi表示,金融当局正在讨论该计划.DIFC是一地区金融中心,数以百计的国际银行、资产管理公司、保险商、律师事务所和其它各类型企业驻扎与此.(完)

--编译 王洋;审校 张涛

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