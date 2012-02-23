独家：迪拜国际金融中心预期今年推出中国人民币交易--消息人士

菲律宾另一轮矿场审查将覆盖勒令关闭及暂停业务的矿场--财长
路透马尼拉3月3日 - 菲律宾财政部长多明戈斯(Carlos Dominguez)周五称，对菲律宾矿场的另一轮审查最初将覆盖已被该国环保部长勒令关停的23座矿场，以及另外五座被暂停业务的矿场。
路透迪拜2月23日电---业内人士周四称,迪拜国际金融中心(DIFC)预期今年将允许中国人民币交易.
这标志着中国推动人民币国际化的努力迈出重要一步,因阿联酋是全球五大原油出口国之一,并且是海湾地区第二大阿拉伯经济体.
DIFC的首席经济学家Nasser Saidi表示,金融当局正在讨论该计划.DIFC是一地区金融中心,数以百计的国际银行、资产管理公司、保险商、律师事务所和其它各类型企业驻扎与此.(完)
--编译 王洋;审校 张涛
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路透马尼拉3月3日 - 菲律宾财政部长多明戈斯(Carlos Dominguez)周五称，对菲律宾矿场的另一轮审查最初将覆盖已被该国环保部长勒令关停的23座矿场，以及另外五座被暂停业务的矿场。
环境和自然资源部副部长Maria Paz Luna对记者表示，“这不仅是环境和自然资源部必须考虑的选项之一，也是整个政府必须考虑的一个选项。”(完)
路透苏黎世3月2日 - 瑞士信贷对全球最富有人士的放款增加，将有助于其对财富管理的大举押注得到回报。